Cambly、今年最大の割引キャンペーンを実施 - 2025年こそ英語を話せる自分へ

Cambly, Inc.

米サンフランシスコ発のグローバル英語学習プラットフォーム「Cambly Inc.」 は、年内に英語学習を軌道に乗せたい学習者を応援するため、今年最大の割引キャンペーンを実施します。

2025年8月20日（水）～9月19日（金）の期間中、Private+、Pro、Groupsプランが最大50％OFF、月1,835円（税込）～で利用可能です。

就職・転職準備、大学進学、海外旅行の計画、日常会話力の向上など、目的はさまざま。Camblyは、「It’s not too late（まだ間に合う）」 を合言葉に、年内に本気で英語力を伸ばしたい方をサポートします。

前半戦を逃したとしても、今からでも本気で取り組めば、今年を「英語が話せる年」に変えることができます。

詳細を見る :https://camblyjp.com/pr825jp

キャンペーン概要

- 実施期間：2025年8月20日（水）～9月19日（金）- 割引内容：12ヶ月プランは50％OFF、3ヶ月プランは25％OFF（Private+、Pro、Small Groups）- 詳細・お申し込み：https://camblyjp.com/pr825jp

Camblyが選ばれる理由

Camblyは、ネイティブ講師とのマンツーマンまたは少人数制レッスンを通じて、柔軟かつ実践的な英語学習を提供します。キャリアアップや資格試験対策、日常会話力の向上など、学習目的に合わせて最適なサポートを行います。

- 👤 Private+ - 学習者一人ひとりのレベルやペース、目標に合わせてパーソナライズされたマンツーマンレッスン- Pro - 明確な目標を持つ学習者向け。IELTSやTOEFLなど試験対策やビジネス英語に最適なカリキュラム- 👥 Groups - 世界中の学習者と一緒に学ぶ少人数制クラス。会話力と自信を高めながら、国際的な視野を広げる

レッスンは柔軟にスケジュール設定でき、プライベートレッスンは録画機能も搭載。実践的な会話を通じて、英語を「学ぶ」だけでなく「使える」スキルへと変えていきます。

Cambly Inc. について

Cambly Inc.は、「CAMBLY」および「CAMBLY KIDS」を提供する、アメリカ・サンフランシスコ発のEdTech企業です。2012年の設立以来、世界150カ国以上の英語学習者を支援しており、現在は100名以上のスタッフがグローバルに在籍しています。

提供サービス：

Camblyは「会話の力で、英語学習をもっと身近に。」をミッションに、ネイティブスピーカーの講師と英語学習者を結びつけ、AI技術を活用したパーソナライズ学習で、効果的な英語習得をサポートしています。

Cambly Kidsは、お子さま向けのオンライン英会話プラットフォームです。ネイティブ講師とのマンツーマンレッスンを通じて、一人ひとりの学習スタイルに合わせた柔軟なカリキュラムで、「楽しく続く英語習慣」を育みます。

会社概要：

◎ 会社名：Cambly Inc.

◎ 担当者名：日本マーケティングマネージャー 小川 葉子

◎ 公式サイト：https://www.cambly.com

◎ 本プレスリリースに関するお問い合わせ先：jpcontact@cambly.com