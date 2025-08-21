Cambly Kidsが「新学期応援キャンペーン」を実施 - 自信を持って英語を話せる子どもへ

Cambly, Inc.

米サンフランシスコ発のグローバル英語学習プラットフォーム「Cambly Inc.」 は、ネイティブ講師とのマンツーマンレッスンで楽しく学べる「Cambly Kids」にて、期間限定の新学期応援キャンペーンを実施します。

2025年8月20日（水）～9月19日（金）の間、最大36％OFFでCambly Kidsの各プランをご利用いただけます。

お子さまが初めて英語を学ぶ場合も、すでに習っている英語をさらに上達させたい場合も、Cambly Kidsは4～15歳の学習者を対象に、楽しく・体系的で・柔軟な学習体験を提供します。

キャンペーン詳細

Cambly Kidsが選ばれる理由

詳細はこちら :https://camblyjp.com/kpr825jp- 実施期間：2025年8月20日（水）～9月19日（金）- 割引内容：12ヶ月プランは36％OFF、3ヶ月プランは20％OFF- 詳細・お申し込み：https://camblyjp.com/kpr825jp

Cambly Kidsは、スクリーンタイムを「学びの時間」に変えます。退屈な反復練習や決まりきったスケジュールはもう必要ありません。世界中のご家庭に選ばれる理由はこちらです。

- 🧑‍🏫 ネイティブ講師との本物の英会話 - ロボットやアニメではありません- ゲームや物語、笑顔があふれる子ども向けカリキュラム- 🗓 学校や習い事、遊びの時間に合わせられる柔軟なスケジュール- 🌍 子どもが興味を持つリアルなトピックで自信と流暢さを育成

留学を夢見るお子さまも、世界中の人と楽しく話せるようになりたいお子さまも、Cambly Kidsなら英語学習を「楽しい！」に変えることができます。

Cambly Inc. について

Cambly Inc.は、「CAMBLY」および「CAMBLY KIDS」を提供する、アメリカ・サンフランシスコ発のEdTech企業です。2012年の設立以来、世界150カ国以上の英語学習者を支援しており、現在は100名以上のスタッフがグローバルに在籍しています。

提供サービス：

Camblyは「会話の力で、英語学習をもっと身近に。」をミッションに、ネイティブスピーカーの講師と英語学習者を結びつけ、AI技術を活用したパーソナライズ学習で、効果的な英語習得をサポートしています。

Cambly Kidsは、お子さま向けのオンライン英会話プラットフォームです。ネイティブ講師とのマンツーマンレッスンを通じて、一人ひとりの学習スタイルに合わせた柔軟なカリキュラムで、「楽しく続く英語習慣」を育みます。

会社概要：

◎会社名：Cambly Inc.

◎日本マーケティング担当：小川 葉子

◎公式サイト：https://www.cambly.com

◎本プレスリリースに関するお問い合わせ先: jpcontact@cambly.com