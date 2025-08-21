韓国発老舗 人気スイーツ 福くるみ BOKHODU（ボクホドゥ）が日本展開！

株式会社B.N

1. 概要

韓国の人気スイーツブランド「BOKHODU（ボクホドゥ）」が、くるみの香ばしさとしっとり生地が魅力の「くるみボール」や、濃厚なバターとあんこの“あんバターボール”といった新感覚スイーツを展開しています。伝統菓子「ホドゥガジャ」をアレンジした逸品として注目を集めています。

韓国ではお土産としても親しまれており日本でも同じように贈り物や

手土産として楽しめる存在を目指しています。





■商品概要くるみあんボール

香ばしいくるみと、ほどよい甘さの

あんこをふんわり包み込んだ

「くるみあんボール」。

ひと口サイズで食べやすく、

ティータイムのお供や手土産にも

ぴったりです。

4個入り・8個入り・20個入りから選べるので、ちょっとしたおやつから大人数のシェアまで幅広く楽しめます。

くるみあんバターボール

香ばしいくるみあんに、コク深いバターをサンドした贅沢な一品。

ひと口かじれば、バターの塩味とあんこの優しい甘さが口いっぱいに広がります。

おやつにも贈り物にもぴったりな、満足感たっぷりのスイーツです。

4個入り・8個入り・20個入りから選べるので、ちょっとしたおやつから大人数のシェアまで幅広く楽しめます。



2. 日本初店舗：福岡・大名

住所：福岡県福岡市中央区大名1-12-61 新天ビル1F

オープン日：2024年12月6日

営業時間：10:00-22:00

3. 日本第2号店：東京・新大久保店

プレオープン日：2025年8月5日

グランドオープン日：2025年8月8日

住所：東京都新宿区百人町1‑6‑15 N・Kビル1F

4. 催事出店情報（参考）

「KFES ～1日韓国旅 in 有楽町マルイ～」において、BOKHODUが期間限定で出店されています。期間中は、福岡・新大久保の両店舗の紹介とともに、看板商品の提供も行われています。



■FC加盟と全国展開



FC加盟や全国展開も視野に入れ、さらに多くのお客様にお届けしていきます。



■新商品やキャンペーン情報、メニュー、店舗検索まで！



福くるみ BOKHODU公式インスタグラムはこちら

詳細を見る :https://www.instagram.com/bok_hodu_jpn/