100枚以上の絵が宙を舞うダイナミックな紙芝居が高槻市で開催

高槻市

令和7年10月4日（土曜日）、高槻城公園芸術文化劇場でプロの俳優やミュージシャンで構成される紙芝居ユニット、スパイスアーサー702による「空飛ぶ紙芝居」が開催。音楽や軽快な語りに乗せて、1作品で100枚以上の絵が宙を舞うダイナミックな紙芝居のパフォーマンスをぜひお楽しみください。

スパイスアーサー702はプロの俳優やミュージシャンで構成される活動歴20年以上の紙芝居ユニット。1作品で100枚以上の絵を使用し、物語の展開にあわせて絵が次々と宙を舞い、舞台全体を使って絵が踊るように繰り広げられる演出が特徴です。木枠におさまらない、ダイナミックで立体的な表現によって観客を物語の世界へと引き込みます。通常の紙芝居とはひと味違う多彩なパフォーマンスを交えながら紙をめくって紙芝居を進行していく姿は「空飛ぶ紙芝居」と形容され、国内だけでなくインド、イギリスなど海外にも活躍の場を広げています。

当日は、メキシコ生まれの女性画家フリーダ・カーロを題材に、舞台ならではの照明や音響、空間を生かした劇場空間でしか表現できない書き下ろし作品を上演。また、昼の部では小さな子どもも楽しめる、幼稚園児と妖精の可愛らしい物語「ひるちゃんとよるちゃん」、夜の部ではメキシコの教会に暮らす孤児たちと、彼らを見守る神父の正体が伝説のレスラーだったという、ユーモアと感動が詰まった「フライアミーゴ」など複数の作品を上演予定です。音楽や軽快な語りも加わった、見て、聞いて、楽しめる空飛ぶ紙芝居の上演にぜひお越しください。

【開催概要】

日時：令和7年10月4日（土曜日）昼の部13時開演、夜の部17時30分開演

会場：高槻城公園芸術文化劇場南館 サンユレックホール（全席指定）

（高槻市野見町6番8号）

※JR「高槻駅」から徒歩13分。阪急「高槻市駅」から徒歩8分

※公共交通機関をご利用ください。

料金：一般3500円、友の会3150円、中学生以下1000円

【関連ホームページ】

高槻城公園芸術文化劇場ホームページ

https://www.takatsuki-bsj.jp/tat/event/20250312-3562

【本件に関するお問い合わせ先】

高槻城公園芸術文化劇場

電話:072-671-9999（10時から17時まで）※月曜休館（祝日を除く）