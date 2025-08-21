【D2C業界の革命へ】売れるネット広告社グループ、『一般社団法人D2Cの会』を設立！～ 業界最大のネットワークを核に、3兆円市場の成長を加速させる ～

売れるネット広告社グループ株式会社

売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長CEO：加藤公一レオ、東証グロース市場：証券コード9235、以下 売れるネット広告社グループ）は、D2C（Direct to Consumer）業界の健全な発展と新たな市場創出を目的とした『一般社団法人D2Cの会』を設立（設立日：2025年３月25日）いたしましたので、お知らせいたします。

【設立趣旨】

日本のD2C業界の歴史は、“元祖”である我々『売れるネット広告社グループ』の歴史そのものです。



我々が切り拓いてきたD2C市場は、急速に成長を遂げ、本年中には約3兆円規模に達すると予測されています。D2C事業は、従来の流通経路に頼らず直接消費者にアプローチできるため、理論的には誰でも始めることができるビジネスモデルです。しかし、単に事業をスタートするだけでは成功が保証されず、現代の市場においては消費者ニーズの多様化や激化する競争に対応するため、ブランド戦略の構築、効果的なマーケティング、魅力的な商品開発などの高度なノウハウが必要となります。実際、成功を収めている企業はごく限られており、その成功ノウハウは資本力のある一部のD2C企業に集約されていました。



「日本のすべてのD2C企業に売上を劇的にアップしてほしい」という想いのもと、これまで『D2Cの会』を開催してきましたが、少子高齢化、円安、物価高といった複雑な経済情勢の中で、D2C事業の果たす役割はますます重要になっています。特に、資本力の少ない中小企業は試行錯誤を重ねながらも現状を変えることに苦戦しているのが実情です。



このような現状を受け、『D2Cの会』は取り組みをさらに強化する必要があると判断し、“一般社団法人”として新たなスタートを切ることとなりました。資本力や規模に左右されることなく、誰もが平等にD2Cビジネスに挑戦できる環境が整えば、日本経済の発展にも大きく寄与できると確信しています。今後、『一般社団法人D2Cの会』は、従来のフォーラム活動に加え、全国の中小企業が抱える多様な課題に対して実践的な支援と情報提供を一層強化してまいります。

【ミッション・ビジョン】

●ミッション

D2C市場に挑戦するすべての事業者に、成功の機会を平等に提供し、日本の経済成長と豊かな社会の実現に貢献する。

●ビジョン

ともにD2Cの成功ノウハウを学び、 ともにD2Cの売上を劇的にアップする未来を創る。



【売れるネット広告社グループへのインパクト】



本法人の設立は、単なる業界支援に留まりません。売れるネット広告社グループの企業価値を飛躍的に向上させる、極めて戦略的な一手です。



売れるネット広告社グループは、国内外のD2C事業者に対し広告・マーケティング支援を提供するリーディングカンパニーとして、法人設立を通じた業界ネットワークの拡大により、以下の効果を見込んでおります。

事業者間の連携強化による広告ソリューションの高度化

D2C市場拡大に伴う売れるネット広告社グループの売上・利益拡大

業界全体の発展を牽引するリーダー企業としてのブランド価値向上

この取り組みは、単なる業界支援にとどまらず、D2C市場の健全な成長を通じて、売れるネット広告社グループ株主の皆様の中長期的な企業価値向上にも直結すると考えております。

【社会的意義】

『一般社団法人D2Cの会』の設立は、単なる業界団体の設立ではなく、日本経済全体のデジタルシフトと新規事業創出を加速させる社会的意義を持っています。今後、D2Cブランドの成功事例が増えることで、消費者の選択肢は拡大し、国内の雇用創出や地域経済活性化にも貢献することが期待されます。

売れるネット広告社グループグループは、D2C業界の健全な成長を牽引し、株主価値と社会的価値の両立を目指してまいります。

株主・投資家の皆様、ご期待ください。

これは、当社グループが3兆円市場の成長を牽引するための、重要な一歩です。

『D2Cの会』フォーラム 2025のダイジェスト動画

https://www.youtube.com/watch?v=7CYuaTdf6VY&t=1s(https://www.youtube.com/watch?v=7CYuaTdf6VY&t=1s)

以 上

