ProgLab presents「ロボットプログラミングで創る！動かす！ ～きみのロボットがKOBEのまちをぶらりおさんぽ！～」ワークショップ開催

神戸市でシネマコンプレックス「OSシネマズ」を経営するオーエス株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役：金谷 伸雄）は、プログラボ教育事業運営委員会が運営するロボットプログラミング教室「プログラボ」（住所：大阪市福島区、代表者：株式会社ミマモルメ 代表取締役社長 藤井 啓詳）とコラボレーションし、オーエスが展開する「CINE LAB（シネラボ）」の一環として、ロボット教材『レゴ(R) エデュケーション SPIKE(TM) プライム』を活用したワークショップを、9月6日（土）にOSシネマズ神戸ハーバーランドのロビーにて開催します。

■本ワークショップの魅力

本ワークショップは、2025年4月に実施しご好評をいただいた第1弾に続く第2弾として開催するもので、今回は年長（5歳）から小学校3年生までの低学年を対象としたプログラムです。ロボット教材『レゴ(R) エデュケーション SPIKE(TM) プライム』を使用し、子どもたちが「いきものロボット」を自ら組み立て、プログラミングによって動かす体験を通じて、創造力・想像力・論理的思考力を楽しみながら育みます。

ロボットは、神戸の街並み（ポートタワー、南京町の門、異人館など）を模したコースシートの上を“おさんぽ”するように動きます。物語性のある世界観が子どもたちの好奇心を刺激し、夢中になって取り組める内容です。初心者でも安心して参加でき、ロボットが動く様子を見ながら、プログラミングの基礎を体験していただきます。さらに、参加者それぞれが制作したロボットを一緒に動かすことで、一つの世界をみんなでつくり上げる達成感を味わうことができる特別なワークショップです。

『ロボットプログラミングで創る！動かす！～きみのロボットがKOBEのまちをぶらりおさんぽ！～』ワークショップ内容

（1）全体説明（概要・進行説明）：5分

（2）「いきものロボット」の組み立て：15分

（3）プログラミング体験（基本動作の設定）：5分

（4）コースシート上で「KOBEのまちをおさんぽ＜1＞」：5分

（5）改造タイム（自分だけのいきものロボットをカスタマイズ／アバター搭載）：20分

（6）「KOBEのまちをおさんぽ＜2＞」：15分

（7）発表タイム（自分のいきものロボットを紹介）：5分

■イベント概要

イベント名

ロボットプログラミングで創る！動かす！

～きみのロボットがKOBEのまちをぶらりおさんぽ！～

開催日時

2025年9月6日（土）

（1）10:30～11:40（2）13:30～14:40

開催場所 OSシネマズ神戸ハーバーランド ロビー中央 特設会場

対象 年長（5歳）～小学校3年生

定員 各回 10名

料金 1,000円（税込） ※会場までの交通費は各自でのご負担となります

お申し込み

右記二次元コードまたはURL（ https://lin.ee/YLeJXrK ）よりLINEで「CINE LAB」を友だち登録した後、トークルームの応募フォームよりお申し込みください

申込期間 9月5日まで ※定員になり次第終了します

主催 プログラボ教育事業運営委員会 株式会社ミマモルメ

共催 オーエス株式会社

※8月21日時点の情報です。内容については今後追加・変更になる場合がございます。

CINE LAB（シネラボ）

映画館を拠点に、多様な学びと創造の場を提供するワークショッププロジェクトです。防災や環境問題、プログラミング、クラフトなど、多彩なテーマで開催。映画館のスクリーンやロビーを活用し、参加者が発表や体験を共有できる場を創出しています。映画館を単なる鑑賞の場にとどめず、地域文化の発信拠点として活用し、新たな学びの機会を提供することを目指しています。

■プログラボ教育事業運営委員会 概要

設立 2015年12月18日

代表者 株式会社ミマモルメ 代表取締役社長 藤井啓詳

事業内容 ロボットプログラミング教室「プログラボ」

教室数 全国80校以上（関西・関東他全国各地）

URL https://www.proglab.education

Instagram https://www.instagram.com/proglab.education/

■株式会社ミマモルメ 会社概要

本社 大阪市福島区福島3-14-24福島阪神ビルディング5階

設立 2017年8月8日

代表者 代表取締役社長 藤井啓詳

事業内容

あんしん事業（ミマモルメ）・教育事業（ロボットプログラミング教室「プログラボ」）

URL https://www.hanshin-anshin.jp/

■OSシネマズ神戸ハーバーランド（会場）概要

所在地

神戸市中央区東川崎町1丁目7番2号

神戸ハーバーランド umie サウスモール5階

アクセス JR神戸駅中央改札口から徒歩約5分

URL https://www.oscinemas.net

X https://twitter.com/OS_Cinemas

@OS_Cinemas

Instagram https://www.instagram.com/os_cinemas/

@os_cinemas

■オーエス株式会社 会社概要

本社 大阪市北区小松原町3番3号 OSビル12階

設立 1946年12月

代表者 代表取締役 金谷 伸雄

拠点 大阪（本社）・兵庫・東京

事業内容

エリアマネジメント・ソリューション関連事業／不動産賃貸関連事業／飲食・サービス関連事業

URL https://www.osgroup.co.jp/

