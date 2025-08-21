『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』の描き下ろし ロックバンドver. トレーディングアクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』の商品11種の受注を開始いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』の商品の受注を8月15日(金)より開始いたしました。



https://amnibus.com/products/title/1657?utm_source=press


澄野拓海、飴宮怠美、蒼月衛人、川奈つばさ、九十九今馬、九十九過子、霧藤希、面影歪の描き下ろしイラストをメインにデザインしました。




▼描き下ろし ロックバンドver. トレーディングアクリルカード








お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \715(税込), BOX \5,720(税込)


種類　：全8種


サイズ：（約）67×60mm　厚み：1mm


素材　：アクリル




▼描き下ろし ロックバンドver. トレーディングホログラム缶バッジ







カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 今馬＆過子 ロックバンドver. 75mmホログラム缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \605(税込), BOX \4,840(税込)


種類　：全8種


サイズ：本体：（約）直径56mm　特典：（約）直径75mm


素材　：紙、ブリキ




▼描き下ろし ロックバンドver. トレーディングダイカットステッカー







合成紙にコーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。


パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \550(税込), BOX \4,400(税込)


種類　：全8種


サイズ：（最大約）60×56mm


素材　：紙、PP




▼描き下ろし ロックバンドver. トレーディングイラストカード







お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \275(税込), BOX \6,600(税込)


種類　：全24種


サイズ：（約）80×50mm


素材　：紙




▼描き下ろし ロックバンドver. トレーディングブロマイド







コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \275(税込), BOX \7,150(税込)


種類　：全26種


サイズ：（約）12.7×8.9cm


素材　：紙




▼描き下ろし ロックバンドver. マルチデスクマット







※画像は「描き下ろし 澄野拓海 ロックバンドver. マルチデスクマット」を使用しております。



デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \3,960(税込)


種類　：全9種（澄野拓海、飴宮怠美、蒼月衛人、川奈つばさ、九十九今馬、九十九過子、霧藤希、面影歪、集合）


サイズ：（約）60×35cm


素材　：ポリエステル、ラバー




▼描き下ろし ロックバンドver. 特大アクリルスタンド








※画像は「描き下ろし 澄野拓海 ロックバンドver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \3,300(税込)


種類　：全8種（澄野拓海、飴宮怠美、蒼月衛人、川奈つばさ、九十九今馬、九十九過子、霧藤希、面影歪）


サイズ：本体：（約）22.2×13.5cm　台座：（約）12.8×4cm　厚み：3mm　※種類により異なる


素材　：アクリル




▼描き下ろし ロックバンドver. BIGアクリルスタンド







※画像は「描き下ろし 澄野拓海 ロックバンドver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。



台座を繋げ、キャラクターを並べてご使用いただけます。


お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \1,980(税込)


種類　：全8種（澄野拓海、飴宮怠美、蒼月衛人、川奈つばさ、九十九今馬、九十九過子、霧藤希、面影歪）


サイズ：本体：（約）16×9.8cm 台座：（約）11.7×4.4cm 厚み：3mm　※種類により異なる


素材　：アクリル




▼描き下ろし ロックバンドver. 75mmグリッター缶バッジ







※画像は「描き下ろし 澄野拓海 ロックバンドver. 75mmグリッター缶バッジ」を使用しております。



カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \770(税込)


種類　：全8種（澄野拓海、飴宮怠美、蒼月衛人、川奈つばさ、九十九今馬、九十九過子、霧藤希、面影歪）


サイズ：（約）直径75mm


素材　：紙、ブリキ




▼トレーディングホログラム缶バッジ ver.A







澄野拓海、川奈つばさ、丸子楽、九十九今馬、九十九過子、霧藤希、面影歪、喪白もこ、SIREI、NIGOUのイラストをホログラム加工を施した缶バッジに仕上げました。


カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「今馬＆過子 75mmホログラム缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \605(税込), BOX \6,050(税込)


種類　：全10種


サイズ：本体：（約）直径56mm　特典：（約）直径75mm


素材　：紙、ブリキ




▼トレーディングホログラム缶バッジ ver.B







厄師寺猛丸、雫原比留子、飴宮怠美、蒼月衛人、銀崎晶馬、大鈴木くらら、凶鳥狂死香、SIREI、NIGOUのイラストをホログラム加工を施した缶バッジに仕上げました。


カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「拓海＆比留子 75mmホログラム缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \605(税込), BOX \5,445(税込)


種類　：全9種


サイズ：本体：（約）直径56mm　特典：（約）直径75mm


素材　：紙、ブリキ




▼トレーディングブロマイド







澄野拓海、厄師寺猛丸、雫原比留子、飴宮怠美、蒼月衛人、川奈つばさ、丸子楽、九十九今馬、九十九過子、銀崎晶馬、霧藤希、大鈴木くらら、凶鳥狂死香、面影歪、喪白もこ、SIREI、NIGOUのイラストをブロマイドに仕上げました。


コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \275(税込), BOX \7,975(税込)


種類　：全29種


サイズ：（約）12.7×8.9cm


素材　：紙




https://amnibus.com/products/title/1657?utm_source=press


https://x.com/AMNIBUS


(C)Aniplex, TooKyo Games