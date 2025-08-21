マーケティングSaaS Synergy!「初期費用が無料・年賀メールキャンペーン」のお知らせ

シナジーマーケティング株式会社

シナジーマーケティング株式会社（所在地：大阪市北区、代表：奥平 博史、以下：当社）は、CRMから進化したマーケティングSaaS「Synergy!」を活用した年賀メール配信を促進するキャンペーン「年賀メールキャンペーン」を、2025年8月20日から2025年12月19日までの期間限定で実施します。本パッケージは2025年12月19日までの新規ご契約者限定で、Synergy!導入の初期費用148,000円（税別）（※1）を0円にてご提供します。

Synergy!年賀メールパッケージ 6つのメリット- はがき代、印刷代、郵送代などの郵送コストゼロ- 原稿を考えてメールするだけなので、手間が削減- 署名、宛名など自動埋め込み可能で、作業時間が短縮- リモートワークの相手にも送信可能- 自社HPなどのURL記載でアクセス促進もワンクリック- 新規ご契約でSynergy!導入の初期費用が0円パッケージ内容

特典：

Synergy!基本機能（データベース／フォーム）およびメール配信機能のシステム初期費用148,000円（税別）（※1） が無償。

すぐに使える年賀メールテンプレート12種を無料提供

期間：2025年8月20日から2025年12月19日まで

条件：

期間中に年賀など年始のメール配信を目的としたSynergy!のご新規契約

最低1ヶ月のご利用（通常時は6ヶ月）

（※1） Synergy!基本機能（118,000円）およびメール配信機能（30,000円）。月額費用、システム設定サポート、追加オプション機能については別途費用が発生します。

注意事項

※月額費用は利用実績に応じた従量課金です。

※料金はすべて税別価格です。

※そのほかのSynergy!オプション機能、設定代行費用などクラウドサービス初期費用以外の費用については 特典の対象外となります。

※本キャンペーンは予告なく内容の変更、中止もしくは延長となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※本キャンペーンの特典適用は1社様1契約に限らせていただきます。

※記載の内容は2025年8月21日（木）時点の情報となります。

マーケティングSaaS Synergy!について

Synergy!は、2005年よりサービスを開始し、約5,200社（※2）の企業に導入実績を持つ、国産のクラウド型CRMを中核とした「マーケティングSaaS（※3）」です。顧客情報を一元管理するデータベースを基盤に、大規模なアクセスにも耐えうるWebフォーム機能や、多様な条件設定ができるメール配信機能などを搭載。インフラ基盤はアマゾンウェブサービス（AWS）に移行済みで、高いセキュリティと拡張性を確保しています。また、単なるシステム提供にとどまらず、お客様の課題に向き合いながら伴走する人的なサポート体制も特長です。2025年にサービス開始20周年を迎えたSynergy!は、CRM機能だけでなく、マーケターが抱えるさまざまな課題解決を支援する「マーケティングSaaS」へと進化を続けています。

（※2）2025年7月時点のSynergy!およびSynergy!LEADの累計導入社数（ECショップ・官公庁・医療業界・ホテル業界・人材派遣業界・製薬会社・保険会社・ゲーム会社・出版社など多岐にわたる）

（※3）マーケティングSaaSとは、マーケティング活動に必要な機能を網羅した、クラウド上で提供されるサービスです。Synergy!は、CRM機能を中核に、クロスチャネル・メッセージング、データ分析、外部システム連携など、幅広い機能を提供することで、マーケターの成果向上および業務効率化を支援します。

【会社概要】

人と企業が、惹かれ合う世の中へ。

当社は、生活者と企業のより良い関係づくりのために、一歩先のデジタルマーケティング体験を提案するパートナーです。クラウドシステムの提供・コンサルティング・運用支援・人材育成サービスなどを通して、企業の継続的な成長を支援します。また、デジタルマーケティングを「広義の課題解決」と捉え、顧客理解や戦略設計といった上流領域から、社内体制の構築や人材育成に至るまで、組織が抱える本質的な課題に包括的にアプローチ。20年以上にわたりCRM市場をリードしてきた知見を活かし、お客様の現状に寄り添いながら最適な次の一手を提案し、「成果につながるマーケティング」の実現を後押しします。

名称：シナジーマーケティング株式会社

代表：代表取締役社長 兼 CEO 奥平 博史

創業：2000年9月

大阪本社：〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ21F

東京本社：〒102-0083 東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング5F WeWork 麹町

事業内容：デジタルマーケティング領域における、クラウドシステム・コンサルティング・運用支援・人材育成サービスの提供、およびファンメディアの運営

【お客様からのお問い合わせ】

シナジーマーケティング株式会社

