「Rakuten Fashion」、「FETICO」がブランド設立5周年を機に「by R」に参加することを記念して、「by R」限定商品を販売

楽天グループ株式会社

URL： https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-fetico/?free_word=fetico_limited_byr_0826

楽天グループ株式会社（以下「楽天」）が運営するファッション通販サイト「Rakuten Fashion」は、日本のファッションシーンを盛り上げ、その魅力を世界へ発信するプロジェクト「by R」にデザイナーの舟山 瑛美氏が手掛ける「FETICO」（フェティコ）がブランド設立5周年を機に参加することを記念し、同ブランドの「by R」限定商品を2025年8月26日（火）9:00に販売開始します。販売ページは本日より公開しています。

楽天は、「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 S/S」において2025年9月3日（水）に開催される「FETICO」のランウェイショー（注）を「by R」を通じて支援します。「FETICO」のブランド設立5周年を機に「by R」を通じて、すでに同ブランドを支持している方にも、これから知る方にも、幅広くその魅力を伝えるため、「by R」における取り組みの一環として同ブランドの「by R」限定商品を「Rakuten Fashion」で販売します。また今回の取り組みにおいては、ランウェイショーを軸とした、日本発のホリスティックビューティーブランド「THREE」（スリー）とのショー会場の芳香演出や、コラボレーション製品を使用したモデルのメイクアップなどのコラボレーションも実施します。その一環として、舟山氏が制作した、「FETICO」と「THREE」の「by R」限定コラボレーションメイクアップポーチを、「FETICO」の「by R」限定商品購入者および「THREE」の商品購入者を対象に、数量限定でプレゼントします。

詳細は、以下の通りです。

■「by R」限定商品について

概要： 舟山氏にとって思い入れのあるアイテムをアップデートした、シャツやボディスーツ、バレッタなど、全 4 型の限定商品を「Rakuten Fashion」にて販売します。

「Rakuten Fashion」販売開始日： 2025年8月26日（火）9:00

＜商品詳細＞

カラーレースシャツ： ブランド初期である 2022 年春夏のアイテムをアップデート。大きなラペルと繊細な刺繍がポイントで、再販希望の声も多かったアイテム。体にフィットするデザインだったものを、リラックス感のあるシルエットにて提案。

カットアウトボディスーツ： カラーレースシャツと同じく2022 年春夏のアイテムで、"肌をどう見せるか"ということに興味を持ちデザインをし始めたこの頃の象徴的な1着。今回は定番的に使用しているトリアセテートのベロアを用いて、長いシーズン着用できる仕様。

レースニットトップス： 毎シーズン色々な編み地や糸で制作しているレーシーなニットシリーズ。ボディスーツで提案していたものを、トップス型にすることでより幅広いスタイリングが可能。

リボンバレッタ： 2024 年秋冬から作り始めたヘッドピースの一つ。次のコレクションでも使用するリネンライクなシアー素材を採用し、大人も着けやすいよう少しカジュアルな印象に仕上げた。

※生産数に達し次第、販売終了となります。

■「by R」限定コラボレーションポーチについて

製品名： 「FETICO」×「THREE」by R Limited Edition Makeup Pouch

概要： ショー会場の芳香演出や、コラボレーション製品を使用したモデルのメイクアップなどのランウェイショーを軸とした「THREE」とのコラボレーションの一環として、舟山氏が制作した「FETICO」と「THREE」の「by R」限定コラボレーションメイクアップポーチを数量限定でプレゼントします。光沢感のあるナイロンツイル生地のクラシックなシェル型ポーチに、両ブランドのロゴを施した、両ブランドのユーザーにフィットする性別を問わないデザインです。

プレゼント条件： 「FETICO」の「by R」限定商品もしくは「THREE」の商品を14,300円（税込）以上購入したユーザーを対象に進呈します。

対象ストア： 「Rakuten Fashion」「THREE公式オンラインショップ」「THREEコンセプトストア」（VISIONARIUM THREE SHIBUYA、THREE KOBEの2店舗）

※「THREE」は一部対象外商品を除き、店内の全商品が対象となります。

※メイクアップポーチはなくなり次第、プレゼントを終了します。

※「THREE公式オンラインショップ」では、8月26日（火）10:00以降の注文が対象です。

「Rakuten Fashion」は今後も、「by R」を通じて、国内外の魅力的なブランドの支援や、より多くの人がファッションを楽しむことができる環境の推進に取り組み、日本のファッションシーンのさらなる発展に貢献してまいります。

（注）ランウェイショーの詳細は、以下の「by R」特設ウェブサイトから確認することが可能です。

URL： https://brandavenue.rakuten.co.jp/contents/fashionweek/

■「FETICO」（フェティコ）について

URL： https://fetico.jp/

「Rakuten Fashion」内ブランドページURL： https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-fetico/

Brand Concept 「The Figure: Feminine（その姿、女性的）」

「FETICO」（フェティコ）のインスピレーションは女性の造形美を強調する古典的なスタイルにあります。その美意識や身体観を独自の視点で再構築し、相反する要素を重ね合わせながらユニークで新しい女性の姿をデザインしています。「FETICO」のコレクションは日本国内の繊維産地や職人との取り組みで丁寧に生産されています。時を経て美しいビンテージウェアとして愛されるようなデザイン、物作りを心がけています。

■「THREE」（スリー）について

URL： https://www.threecosmetics.com/

「Rakuten Fashion」内ブランドページURL： https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-three/

「心・からだ・肌」のすべてに、ホリスティックにアプローチする「THREE」。

スキンケア・ヘアケア・ボディケアには、精油をはじめとする天然の植物成分をふんだんに使用。メイクアップでは、モードとナチュラルが生みだすニューベーシックを表現。

自然と調和し、その人らしい美しさを最大限に引き出すトータルケアとメイクアップを、一人ひとりに届けます。

【「by R」特設サイト概要】

URL： https://brandavenue.rakuten.co.jp/contents/fashionweek/

「by R」に参加する「FETICO」の限定商品詳細、ランウェイショーのライブ動画配信などの公開を予定しています。また、過去の「by R」コンテンツのアーカイブも掲載しています。

【「Rakuten Fashion」について】

https://brandavenue.rakuten.co.jp

「Rakuten Fashion」は、人気のファッションブランドショップが参加するファッション通販サイトです。同サイト内に、2020年10月には「Rakuten Fashion Luxury」、同年11月には「DESIGNERS & INTERNATIONAL」、2022年3月には「Rakuten Fashion COSMETICS」を開設し、ラグジュアリーブランドやデザイナーズブランドの商品とその魅力を発信しています。商品購入時には、「楽天ポイント」を貯めたり、支払いに使ったりすることもできます。また、専用のスマートフォンアプリも提供しています。

以 上