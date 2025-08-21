ユニ・チャームが「JPX日経インデックス400」の構成銘柄に選定されました

ユニ・チャーム株式会社

ユニ・チャーム株式会社（代表取締役 社長執行役員：高原 豪久）は、JPX総研及び日本経済新聞社が共同で算出している「JPX日経インデックス400」2025年度（2025年8月29日～2026年8月28日）の構成銘柄に選定されましたのでお知らせします。

「JPX日経インデックス400」は、資本の効率的な活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる要件を満たした、「投資者にとって魅力的な企業」400社で構成される株価指数です。

今回の選定は、当社のコーポレート・ブランド・エッセンス「Love Your Possibilities」に込めた、「すべての人が秘めている限りない可能性を信じ、その可能性を慈愛にあふれた利他の心で支え合う“共生社会の実現”」という想いに基づき、事業展開を通じて環境問題や社会課題を解決し、SDGsの達成に貢献する当社の活動が評価されたものと考えています。今回の選定を契機とし、持続的な事業成長と企業価値の向上によって、ステークホルダーの皆さまから一層の信頼を得られるよう努力いたします。

（関連サイト）

JPX日経インデックス400

https://www.jpx.co.jp/markets/indices/jpx-nikkei400/index.html

ユニ・チャーム Kyo-sei Life Vision 2030

https://www.unicharm.co.jp/ja/csr-eco/kyoseilifevision.html

