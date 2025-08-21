交通ルールを楽しみながら学べる！JAFとイオンファンタジーの共同イベントを開催

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟 会長 坂口正芳）は、株式会社イオンファンタジー（代表取締役社長 藤原徳也）が運営するプレイグラウンド（「スキッズガーデン」、「キッズーナ」全店と、「ちきゅうのにわ」の対象店舗」）で開催される交通安全啓発教室で使用する交通安全啓発パネルを監修しました。

本教室は、秋の全国交通安全運動（9月21日（日）～30日（火））に合わせて開催され、子どもたちが楽しく交通ルールを学び、交通安全意識を高めることを目的としており、一部店舗ではJAF職員も共に、交通安全教室を実施いたします。

背景

JAFはこれまでも交通安全推進団体の一員として、交通事故防止のための活動を積極的に推進してきました。

株式会社イオンファンタジーは、子どもが安全・安心にあそべる施設を展開されており、さまざまなイベントを定期的に開催しています。

そしてこのたび、子どもたちやそのご家族に交通安全の重要性を広く伝えていくために、JAFと株式会社イオンファンタジーが連携し、交通安全教室を実施することとなりました。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10088/table/6225_1_8e4a83e1423b1e6cce2b05ead39bf81e.jpg?v=202508211055 ]反射リストバンドイメージ

※実施時間および定員人数は店舗によって異なります。

詳しくはイオンファンタジー店頭ポスター、ちきゅうのにわ公式HPをご確認ください。

※イベント参加費は無料ですが、施設入場時に別途入場料がかかります。

一部店舗での取り組み

一部店舗では、JAF職員による交通安全教室を実施しています。

詳細は下記URLをご覧ください。

9月21日（日）

【スキッズガーデン】

・静岡県→スキッズガーデン 浜松市野店(https://area.jaf.or.jp/area/2025/08/chubu/shizuoka/events/aeon-h-ichino)・スキッズガーデン 浜松志都呂店(https://area.jaf.or.jp/area/2025/08/chubu/shizuoka/events/aeon-h-shitoro)

・岡山県→スキッズガーデン 倉敷店(https://area.jaf.or.jp/area/2025/08/chugoku/okayama/events/aeonfantasy)

9月23日（火・祝）

【スキッズガーデン】

・岩手県→スキッズガーデン イオンモール盛岡南店(https://area.jaf.or.jp/area/2025/08/tohoku/iwate/events/aeonfantasy)

・神奈川県→スキッズガーデン ららぽーと湘南平塚店(https://jaf.or.jp/common/area/2025/kanto/kanagawa/local-news/shonan0923)

・愛知県→スキッズガーデン 熱田店(https://area.jaf.or.jp/area/2025/08/chubu/aichi/events/aeon?_gl=1*ivj5pj*_ga*MTE0NzYyMDM4Ny4xNzI4MzY0Nzky*_ga_7L9642ERG7*czE3NTU1ODM3ODMkbzUkZzEkdDE3NTU1ODM4MDMkajQwJGwwJGgw*_gcl_au*MTA5ODYzOTcxOC4xNzUzNDI3Mjkx*_ga_R26V0SSHXC*czE3NTU1ODM3ODMkbzEwMSRnMSR0MTc1NTU4Mzc4OCRqNTUkbDAkaDA.&_ga=2.118178828.420157511.1755583783-1147620387.1728364792)

・広島県→スキッズガーデン 広島祇園店(https://area.jaf.or.jp/area/2025/08/chugoku/hiroshima/events/aeonfantasy)

【ちきゅうのにわ】

・千葉県→ちきゅうのにわ 幕張新都心店(https://area.jaf.or.jp/area/2025/08/kanto/chiba/events/chikyunoniwa-makuharishintoshin-try-safety)

9月27日（土）

【スキッズガーデン】

・埼玉県→スキッズガーデン 与野店(https://area.jaf.or.jp/area/2025/08/kanto/saitama/events/aeonfantasy?_gl=1*n7u48m*_ga*MjEyNTg4ODQ1NS4xNzQ3MzgxMTUx*_ga_7L9642ERG7*czE3NTU1OTM2NjUkbzEyJGcxJHQxNzU1NTk1NTQ5JGozNyRsMCRoMA..*_gcl_au*MzQ4NjI1ODkwLjE3NTIxMTA1NjQ.*_ga_R26V0SSHXC*czE3NTU1OTM2ODkkbzc4JGcxJHQxNzU1NTk1NTQ5JGozOCRsMCRoMA..&_ga=2.245394756.1749339277.1755581847-2125888455.1747381151)

【ちきゅうのにわ】

・広島県→ちきゅうのにわ イオンモール広島府中店(https://area.jaf.or.jp/area/2025/08/chugoku/hiroshima/events/chikyunoniwa)

9月28日（日）

【スキッズガーデン】

・茨城県→スキッズガーデン 水戸内原店(https://area.jaf.or.jp/area/2025/08/kanto/ibaraki/events/aeonfantasy)

※一部店舗（スキッズガーデン）ではJAF会員優待が受けられます。→優待検索 | JAFナビ(https://yutai.jafnavi.jp/search-result?query=%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%83%E3%82%BA%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3)

JAFは、今後も交通安全イベントなど多様な活動を通じ、日本全国の交通課題解決に向けて積極的に取り組んでまいります。

JAFの交通安全の取り組みはこちらから :https://jaf.link/3JniKca