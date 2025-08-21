『関西ウォーカー2025秋』が8/21発売！最新号は秋遊びや大阪・関西万博、京都を大特集。表紙は松村北斗さん（SixTONES）が本誌単独初登場

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）が発行するエリア情報誌『関西ウォーカー2025秋』が8月21日（木）に発売されました。

今号は、最新の秋遊びから大阪・関西万博、京都の紅葉＆グルメまで大特集。グルメやスパ銭の割引クーポン企画など、お得に遊べる情報も満載です。11月まで使える保存版となっており、関西エリアを中心とした書店やコンビニ、ECサイトなどでお買い求めいただけます。本誌の主な内容は以下の通りです。

表紙は松村北斗さん（SixTONES）が登場

10月公開の映画「秒速５センチメートル」が初単独主演作となる松村北斗(SixTONES)さん。ソロとしては、関西ウォーカーの表紙に初登場となります。「新秋の空を見上げて」をテーマに、10ページのグラビアを展開。関西の印象から、10周年を迎えたSixTONESメンバーとの関わりまでたっぷり語ってくれました。

メイン特集は「最新！ 秋遊び」

“淡路島でしたいこと”を始め、カニ解禁など旬のごちそうに絶景、秋の味覚が集まる道の駅など、さわやかな季節にぴったりのドライブコースを提案します。

・秋の淡路島でしたいことBEST6

（島グルメを食べ尽くす、今年は島博も！秋遊びを満喫する ほか）

・兵庫 香美町～新温泉町／9/1解禁！香住ガニ＆日本海の絶景を堪能

・滋賀 信楽／陶芸の里をぶらり♪ 松茸×近江牛の食べ放題で満腹に！

・ご当地もん＆旬が満載！グルメな道の駅

・滋賀 大津／びわ湖バレイがリニューアル！ 新カフェ＆秋バラを絶景ハシゴ

・注目の新名所（チームラボの新常設ミュージアム など）

ほか

「最新！ 秋遊び」より

今号もやります！「超(得)クーポン祭り」 割引総額約14.5万円相当

恒例の企画が今回も登場。全国チェーン店などのグルメや人気のスーパー銭湯、ホテルのブッフェが驚きの安さに！

人気グルメチェーン編からは

・和食さとで「食べ放題\5,000以上の利用で会計総額から\1,500引き」

・焼肉ダイニング ワンカルビで「\5,000以上の利用で会計総額から\1,000引き」

ほかにも餃子の王将、七輪焼肉安安、ロッテリア、ラーメンまこと屋、来来亭、ピザーラ、ビバパエリア、ザめしや、街かど屋、サンマルクカフェ、ビアードパパ、ディッパーダン、天麩羅 えびのや、きんのぶた、鶴橋風月、じゅうじゅうカルビ、創作オムライス ポムの樹、キッチンオリジン・オリジン弁当、らーめん古潭、つるまる饂飩・鶴丸饂飩本舗 が割引に！

スーパー銭湯編からは

・天然温泉 湯快のゆ 寝屋川店で「大人入館料が半額」

・天然露天温泉 スパスミノエで「大人入浴料が半額」

など全15施設が割引に！

「秋の超（得）！クーポン祭り」より

閉幕直前の「大阪・関西万博」駆け込みガイド

10/13で閉幕する大阪・関西万博。日帰り可能な地元民だからこそ、ビッグイベントの興奮を体験しておきたい！ そこで、見ておかないと後悔するパビリオンの見どころやグルメ、購入マストの万博みやげなどを厳選して紹介。まだ行っていない人はもちろん、すでに行った人も新たな発見があるはず。

綴じ込み付録は「京都 紅葉＆（新）グルメ 満喫BOOK」

東山、嵐山など京都の紅葉名所や、合間に立ち寄りたい25年オープンのグルメ話題店をまとめました。本体から取り外して保存できる、秋の京都訪問に役立つ付録です。

こちらの特集も注目！

「京都 紅葉＆（新）グルメ 満喫BOOK 」より

「関西のパン屋さん 最新NEWS」

いまなお大人気の京都・アマムダコタンを始め、人気店の新展開や“ベー活”ブームなど話題別に最新情報を紹介します。

「関西のパン屋さん 最新NEWS」より

「秋の日帰りサウナ旅」

大自然に包まれた絶景ロケーションや、アウトドアが楽しめる郊外サウナ。大阪から日帰りで行ける最新施設と周辺の観光&グルメスポットをまとめました。

「秋のイベントカレンダー」

「大ゴッホ展 夜のカフェテラス」など注目のアートや百貨店の物産展などを掲載。

「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 秋イベントのココに注目！」

恐怖レベルがさらに進化した「ハロウィーン・ホラー・ナイト」や、新アトラクション「ミニオン・ハチャメチャ・ミッション～大悪党への道～」など秋のトピックスを6ページでたっぷり紹介。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン特集より

「NewsWalker」

なにわ淀川花火大会など秋開催の花火大会スケジュールや、話題のドバイチョコスイーツを取り上げています。

そのほか「秋のプレミアムプレゼント」「フースーヤ 著書刊行記念インタビュー」など盛りだくさん！ 関西ウォーカーをご覧になって、この秋のおでかけをたっぷり楽しんでください。

■書籍情報

書名：関西ウォーカー2025秋

定価： 990円（本体900円＋税）

発売日：2025年８月21日（木）

判型：Ａ４判

ページ数：136

ISBN：978-4048978774

https://www.kadokawa.co.jp/product/322412000786/