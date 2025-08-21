人口増加率6年連続1位*を誇る千葉県流山市が令和７年度市民モデル募集開始

流山市

千葉県流山市（市長：井崎義治）は、令和7年8月20日（水）より、流山市ブランディングサイト「ながれやまStyle」のキービジュアルや各種プロモーション素材に出演していただく「市民モデル」の募集を開始いたしました。

市民モデル募集の目的

流山市では、市のブランド価値を高めることを目的に、市民の皆様と共にまちの魅力を発信する「流山市ブランド推進業務」を進めています 。

今回の市民モデル募集はその一環として実施するもので、実際に市内でいきいきと暮らす市民の方々に市の広報媒体へ登場していただくことで、リアルな流山の暮らしの魅力を市内外にアピールすることを目的としています 。採用された市民モデルの皆様には、ブランディングサイト「ながれやまStyle」のキービジュアルやプロモーション動画、ホームページ、広報誌など、多岐にわたる媒体でご活躍いただく予定です。あなたの家族の素敵な笑顔で、流山市の魅力を一緒に伝えてみませんか。

歴代の市民モデル

流山市では平成22年度から市民をモデルに起用し、PR広告やブランディングサイトのキービジュアルなどに展開しています。



・過去の首都圏駅広告

https://www.city.nagareyama.chiba.jp/appeal/1004028/1004029.html



・過去のブランディングサイトキービジュアル、デジタル広告

https://www.city.nagareyama.chiba.jp/appeal/1032996.html

募集要項

■ 応募条件

以下すべてに該当する方

1. 令和７年８月20日現在、流山市に住民登録しているご家族（家族構成・年齢不問）

2. 令和７年度、モデル・タレント事務所に所属予定がない方

3. 家族で写真撮影にご協力いただける方



■ 募集期間

2025年8月20日（水）10:00 ～ 9月15日（月・祝）23:59



■ 撮影時期

2025年10月上旬頃（撮影時間は各家族2時間程度）



■ 応募方法

流山市ホームページ「ブランド推進」応募フォームより必要事項を記入のうえ、家族写真を添付してご応募ください。

https://www.city.nagareyama.chiba.jp/appeal/1032996.html



（記入内容）

氏名、年齢、連絡先、SNSアカウント（任意）、「流山に住んで良かったこと一言」とその理由

選考・採用について

ご応募いただいた方の中から、撮影にご協力いただく方を、本年度流山市ブランド推進業務の受託事業者である株式会社新東通信が選考し、選考結果を通知いたします。その後、撮影に関する調整について、マーケティング課からご連絡いたします。

※応募受付を完了しても、撮影を確約するものではありません

※選考に関する問い合わせには回答できません

※撮影場所は原則市内、報酬・交通費等の謝礼金は一切発生いたしません

流山市について

流山市は千葉県北西部に位置し、豊かな自然と都心へのアクセスの良さを兼ね備えた「都心から一番近い森のまち」として知られています。子育て世代を中心に人気が高く、「母になるなら、流山市。父になるなら、流山市。」のキャッチコピーで全国から注目を浴び、人口増減率６年連続１位*を獲得しています。四季折々の美しい風景、歴史ある文化施設、充実した子育て環境など、多彩な魅力を持つまちとして発展を続けています。

流山市ブランディングサイト「ながれやまStyle」：https://brand.city.nagareyama.chiba.jp/

*2017～2022年 全国の市で１位（総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」より）

本件に関する問い合わせ先

流山市 総合政策部 マーケティング課

TEL：04-7150-6308

E-mail：market@city.nagareyama.chiba.jp