鈴木ふみ奈×タコベル渋谷道玄坂店　『1日店長イベント』開催！　1日限定メニューの販売も決定！

KOZOホールディングス株式会社

俳優、グラビアアイドルとして多方面で活躍中の鈴木ふみ奈さんが、2025年8月29日(金)にタコベル渋谷道玄坂店にて『1日店長イベント』を開催いたします。

本イベントでは、前回大人気だった極旨ステーキブリトーを含むセットメニュー「FUMINA’S BIG BELL」を販売し、鈴木ふみ奈さんが実際に店頭に立ち、商品のお渡しや２ショット撮影会などの企画をご用意しております。

【イベント概要】

タイトル：鈴木ふみ奈1日店長イベント

日程：2025年8月29日（金）

時間：18:30~20:30

場所：タコベル渋谷道玄坂店

詳細はタコベル公式HP、SNSまたは鈴木ふみ奈さんのSNSをご確認ください。

【鈴木ふみ奈】

俳優 タレント

ミスFLASHグランプリ獲得後、グラビア界で絶大な人気を集める。

世界3大ミスコンの1つ、ミス・ワールド・ジャパンにて審査員特別賞を受賞。

バラエティー番組では「水曜日のダウンタウン」の仕掛け人等で大きな話題となり、

俳優としてもNHK朝ドラ「あんぱん」やNetflix映画「シティハンター」など

話題の作品にゲスト出演するなど活躍。

昨年デビュー15周年を迎え、SNS総フォロワー数は現在150万人以上の人気。

様々な世代から愛される明るいキャラクターと健康的プロポーションが魅力。

Instagram : https://www.instagram.com/fuminasuzuki

X: https://x.com/suzukifumina

TikTok: https://www.tiktok.com/@suzukifumina75

【全米中心に7,000店舗、アメリカ発のメキシカン・ファストフード】

タコベルは、1962年にアメリカ・カリフォルニアでグレン・ベル氏が生み出したメキシカン・ファストフードのブランドです。注文を受けてから作られるタコベルのフレッシュなタコスやブリトーは瞬く間に人気を博し、タコスはアメリカ人にとって大人気の食べ物の一つとなりました。その人気はいまでも拡大し続けており、全米を中心に世界で7,000店舗以上を運営する世界でも有数のファストフードブランドとなってます。

【広がる！TacoBellのおいしさ】

これまで、2015年4月に日本1号店である渋谷道玄坂店をオープンした後、都内ではアクアシティお台場店、神保町店、東京ドーム店、ミヤシタパーク店、中目黒店、有明ガーデン店等着実に店舗数を伸ばし、タコベルは日本国内で10店舗を展開中の他、数店舗が今後の出店を控えており、世界的にもますます高まりつつあるメキシコ料理人気の波に乗って、積極的に店舗展開を行ってまいります。

【株式会社TBJ】

本社所有地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-6盛田ビルディング

代表取締役社長：檜垣 周作

事業内容：メキシカン・ファストフード「Taco Bell」の運営

公式URL：https://tacobell.jp/

Facebook：http://www.facebook.com/TacoBellJP

Instagram：@TacoBellJP http://www.instagram.com/tacobelljp

X：@TacoBellJP http://www.twitter.com/tacobelljp

【店舗一覧】

・渋谷道玄坂店

・アクアシティお台場店

・神保町店

・東京ドームシティ店

・阪急三番街店

・ノースポート店

・MIYASHITA PARK店

・プレナ幕張店

・中目黒店

・有明ガーデン店

