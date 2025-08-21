敏感肌用子ども肌着「the GUNZE」が「第19回キッズデザイン賞」を受賞

グンゼ株式会社

グンゼ株式会社（本社：大阪市北区、社長：佐口 敏康、以下グンゼ）が、2024年3月より展開している敏感肌用子ども肌着「the GUNZE」が、「第19回キッズデザイン賞」を受賞しました。「子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン部門」のプロダクトカテゴリーでの受賞となります。

■キッズデザイン賞とは

キッズデザイン賞は、「子どもたちが安全に暮らす」「子どもたちが感性や創造性豊かに育つ」「子どもを産み育てやすい社会をつくる」という目的を満たす、製品・サービス・空間・活動・研究の中から優れた作品を選び、広く社会に発信していくことを目的に2007年に創設されました。子ども用にデザインされたものはもちろん、大人・一般向けに開発されたものでも、子どもや子育てに配慮されたデザインであればすべてが対象です。

■敏感肌用子ども肌着「the GUNZE」

「the GUNZE」の子ども肌着は、「肩や首周りの縫い目やタグのチクチクが気になる」、「機能系肌着もいいけど、肌にやさしい天然素材がいい」など、敏感肌のお子さまの肌着選びで悩む声にお応えし、日本製、天然素材、きごこちの良さにこだわったシリーズです。独自技術によって改質加工した綿の生地を使用し、一般の綿よりも高い吸水力、吸湿力で汗によるムレを軽減。また、縫い目は外側に、洗濯絵表示も肌に直接触れないよう、生地の表側にプリントし、敏感な肌への物理的刺激を軽減します。選んで安心、着て安心の子ども用低刺激肌着です。

■ラインアップ

【第19回キッズデザイン賞】

主催：特定非営利活動法人キッズデザイン協議会

後援：経済産業省、内閣府、消費者庁、こども家庭庁

表彰部門：子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン部門

子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン部門

子どもたちを産み育てやすいデザイン部門

公式サイト：https://kidsdesignaward.jp/

【the GUNZE】

ブランドサイト：https://www.gunze.jp/store/e/eatones-kids/

販売先： GUNZE STORE（グンゼ公式通販）、グンゼ直営店など