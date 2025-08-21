たった99万円で、あなたの会社もロボット導入。AMR「RISU-BOT」で未来の働き方を。

ロボットバンク株式会社

ロボットバンク株式会社は、製造業や飲食店における人手不足解消と生産性向上に貢献するため、自律走行搬送ロボット「RISU-BOT」を期間限定の特別価格99万円（税抜）で提供するキャンペーンを実施します。

この機会に、これまでロボット導入に踏み切れなかった企業様も、手軽にスマートな自動化をスタートできます。

自律走行搬送ロボット「RISU-BOT」の主な3つの特徴

1. 狭い通路もAIでスムーズに走行

独自のAIアルゴリズムを搭載し、従来のロボットが難しかった狭い通路や複雑なレイアウトの現場でも、効率的なルートを自動生成して走行します。これにより、倉庫や工場内のレイアウトを変更することなく導入が可能です。

2. コンパクトながら最大積載量80kg

幅50cmのコンパクトなボディでありながら、最大80kgまでの物品を運搬できます(各20kg）。

頻繁な搬送作業をロボットに任せることで、作業者の負担を大幅に軽減し、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。

3. 誰でも簡単、すぐに使えるシンプル設計

複雑なプログラミングは不要です。直感的な操作で簡単にマップを作成・設定できるため、導入後すぐに運用を開始できます。また、充電が必要になると自動で充電ステーションに戻るため、手間いらずで現場に定着します。

導入イメージ

製造工場: 部品や資材のライン間搬送

物流倉庫: ピッキングした商品の集荷場への搬送

病院・介護施設: 備品や食事の搬送

ホテル・飲食店：食事の配送、回収

キャンペーン概要

対象製品: 自律走行搬送ロボット「RISU-BOT」

特別価格: 99万円（税抜）（諸費用は別途いただきます）

キャンペーン期間: 2025年8月25日～(終了期間未定）

対象: 上記期間中に新規で「RISU-BOT」をご購入いただいたお客様

ロボットバンク株式会社について

ロボットバンクは、「ロボットで未来を創る」をミッションに、製造業、物流業、サービス業など、幅広い分野でロボットソリューションを提供しています。お客様の課題に寄り添い、最適なロボットの選定から導入、運用サポートまでを一貫して行い、現場の自動化を強力に推進しております。

◇製品ページ

製品・サービス

https://www.robotbank.jp/product_cat/products/



[ロボットバンク株式会社について]

会社名：ロボットバンク株式会社

所在地：〒162-0843東京都新宿区市谷田町一丁目１０番地プライム市ヶ谷ビル6F

代表者：趙 徳鵬

設立：2022年2月

会社HP：https://www.robotbank.jp