AIコミュニケーションロボット「Kebbi Air」がTAISに正式登録

エレクトロニクス商社の丸文株式会社（代表取締役社長 兼 CEO / COO︓堀越裕史、本社: 東京都中央区、以下、 丸文）は、取り扱い製品であるNUWAロボティクス社製AIコミュニケーションロボット「Kebbi Air」が、公益財団法人テクノエイド協会（以下、テクノエイド協会）の福祉用具情報システム（Technical Aids Information System、以下、TAIS）に正式登録され、TAISコードを取得しましたのでお知らせいたします

【TAIS登録の背景】

TAISは、テクノエイド協会が運営する、「企業情報」や「福祉用具情報」を収集・発信するシステムです。介護現場では、利用者や介護者の身体状況や環境に合わせた最適な福祉用具を選定することが極めて重要となっており、同システムは全国の介護事業者や自治体、ケアマネジャーなどが、適切な福祉用具を選定する際の重要な情報源として広く活用されています。

今回のTAIS登録により、介護事業者や自治体の皆様は、数多くの製品の中から安心して「Kebbi Air」をご検討いただけます。

「Kebbi Air」TAIS登録情報

・名称：Kebbi air S

・TAISコード：02258 - 000001

・分類コード：[1]214290:コミュニケーション機器

【補助金による導入支援】

2025年度の介護テクノロジー導入支援補助金においては、TAIS登録された製品が原則として補助対象となることが明記されております（※1）。そのため、TAIS認証を取得している「Kebbi Air」を、今後はより介護現場に導入いただきやすい環境になります。

※１：自治体による

【今後の取り組み】

今後、当社では「Kebbi Air」の介護業界への導入を加速させ、介護現場における課題の解決に貢献します。

加えて、介護事業者が導入しやすい環境や導入支援体制を整備し、よりスムーズに「Kebbi Air」を導入いただけるように努めてまいります。

NUWAロボティクス社製AIコミュニケーションロボット「Kebbi Air」【AIコミュニケーションロボット Kebbi Airについて】

当社は2024年3月に、台湾のNUWA Robotics Corp.と資本提携を行い、NUWA ロボティクスJAPAN 株式会社と販売代理店契約を締結しました。以来、同社のAIコミュニケーションロボット「Kebbi Air」と関連ツールの取り扱いを開始し、介護・医療市場向けに独占的に販売（※2）しております。

「Kebbi Air」は、生成AI を活用したAIコミュニケーションロボットです。会話だけでなく、多彩なレクリエーションや施設の受付・案内、家族との見守・ビデオ通話などができ、カスタマイズ性も高いのが特徴です。そのため、介護現場に寄り添った設定可能で、施設の共用部や居室だけでなく在宅介護の場でも活用できます。

※２:一部例外もあり

Kebbi Airの詳細はこちら :https://www.marubun.co.jp/products/42715/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral

丸文株式会社について

丸文は最先端の半導体や電子部品、電子応用機器を取り扱うエレクトロニクス商社です。1844年に創業し、現在はエレクトロニクス市場を事業領域として、グローバルに事業展開しています。

半導体・電子部品のディストリビューションを担う「デバイス事業」、電子機器およびシステムの販売・保守サービスを取り扱う「システム事業」、ICT、ロボットなど先端ソリューションの開発・販売・保守サービスを提供する「アントレプレナ事業」の３事業で推進。

「テクノロジーで、よりよい未来の実現に貢献する」 というパーパスのもと、独自の価値を提供するオンリーワンのエレクトロニクス商社として最も信頼される存在となることを目指します。

