COEDO×堀口珈琲 コラボレーションプロジェクト New!!「璃珈-Rica-」8月28日より出荷開始

株式会社協同商事コエドブルワリー(本社：埼玉県川越市、代表取締役社長：朝霧重治)は、スペシャルティコーヒー専門店の株式会社堀口珈琲(本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：若林恭史) との8回目のコラボレーションを実施し、新作となるコーヒーエール「璃珈-Rica-」を2025年8 月28 日（木）より出荷開始します。

株式会社協同商事 コエドブルワリー本プロジェクトについて

「スペシャルティコーヒーとクラフトビールの多様性を感じられる商品づくり」をコンセプトに、2018 年よりコラボレーションがスタートしました。両社の職人、ロースターとブルワーが、クラフトマンシップを発揮することで「新たな味わい」の可能性を追求し、毎年異なるスタイルに挑戦する、COEDO × 堀口珈琲 のオリジナリティ溢れるコラボレーションシリーズで、過去にはヨーロッパ最大級のビアコンぺティション「ヨーロピアンビアスターアワード」での受賞の銘柄も生み出しています。

新作「璃珈-Rica-」について

【ブルワーズコメント】小麦麦芽の優しい甘みと酵母由来の香りが特徴の金色のヴァイツェンに、堀口珈琲が焙煎したコーヒー豆（コスタリカ[セロ・ベルデ]カタリーナ ティピカ品種 フレンチロースト）を漬け込みました。華やかですっきりとしたヴァイツェンに深煎りコーヒーのコクと甘みが加わった、きれいで上品な味わいをお楽しみください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60962/table/38_1_db63197b3638027afc6cbadb7d17bed7.jpg?v=202508211055 ]

【販売チャネル】

COEDO公式オンラインストア、COEDOKIOSK、COEDO BREWERY THE RESTAURANT、堀口珈琲オンラインストア※、堀口珈琲各店舗、COEDOの取り扱い酒販店、飲食店

※堀口珈琲のオンラインストア・各店舗では9月3日水より販売開始

堀口珈琲とは

「THE NEW COFFEE CLASSIC」をブランドコンセプトに、コーヒーの価値を高め、みなさまの豊かな暮らしに貢献することを目指しています。コーヒー豆の焙煎(ロースト)と販売を中核業務として、コー ヒー生豆の供給や喫茶店の運営も行なっています。スペシャルティコーヒー専門店として、最高品質(ハイエンド)の生豆だけを使用。長期的な信頼関係を有する生産者からその多くを調達しています。昨今の 風潮とは一線を画しシングルオリジンや浅煎りに偏重することなく、ブレンドや深煎りも重視。多彩なシングルオリジンとともに、定番ブレンド9種、期間限定の特別ブレンドをラインナップ しています。サンドイッチやケーキなどのフード類も内製し、コーヒーとフードがさらにおいしくなるペアリングを追求したメニューを提供。コーヒーの多様な楽しみ方を提案しています。

https://www.kohikobo.co.jp