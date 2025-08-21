【トランスコスモスオンラインセミナー】DXで社会課題解決シリーズ「教職員の働き方改革」を9月12日（金）に開催

トランスコスモス株式会社

トランスコスモスは、オンラインセミナーDXで社会課題解決シリーズ「教職員の働き方改革」～今年の給与特例法改正で変わる学校の現場より～を9月12日（金）に開催します。

給特法の改正に伴い、教職員の残業時間削減・負担軽減が喫緊の課題となっています。教職員の負担の中でも保護者の対応は大きな割合を占めており、自治体の支援が必須の状況です。

本セミナーでは、教職員の働き方改革を進めるために、学校現場を支える教育委員会が抑えるべきポイントを解説。あわせて、全国から注目を集める保護者等からの連絡相談を民間のコールセンターで一次受けするという実証事業のこれからもご紹介。学校・教育委員会の懸念事項や心配の解消へ、どのように取り組み解決していくのか。どのような効果が期待できるのか。今後の検討材料として、ぜひご参加ください。

セミナーハイライト

●待ったなしの教職員の業務負担・心理的負担軽減

●教職員の働き方改革を進めるポイント

●全国から注目を集める保護者等相談窓口事業

このような方が対象です

●自治体の教育委員会職員

●自治体の総合企画部門職員

●自治体のDX推進部門職員

●セミナー概要

日時： 2025年9月12日（金） 16：00～17：00

会場： オンライン開催（zoom）

※本セミナーはオンライン配信のみ（会場開催なし）で実施いたします。

※お申込みいただいた後、開催1時間前までに視聴用URLとパスワードをお送りします。

参加費： 無料(事前登録制)

主催： トランスコスモス株式会社

お申し込みURL：https://www.trans-cosmos.co.jp/seminar/250912.html

※本セミナーは法人のお客様対象のセミナーとなっております。個人のお客様からのお申し込みは受け付けておりません。

※お申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。

※ご登壇企業様および弊社と同様のサービスを提供されている企業の関係者からのお申し込みは、ご遠慮いただいております。

●プログラム

16：00～16：05 開会の挨拶

16：05～16：45 教職員の働き方改革を進めるための教育委員会の役割

先生の幸せ研究所 代表 澤田 真由美 様

16：45～17：00 クロストーク：教職員の働き方改革のこれからを考える

先生の幸せ研究所 代表 澤田 真由美 様

トランスコスモス株式会社 CX事業統括 DCC総括

サービス開発本部 新規事業企画部 プロジェクト推進課 大山 明子

※セミナー内容は予告なしに一部変更する場合がございますので予めご了承ください。

