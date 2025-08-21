パサつく髪は”高濃度水素”でケア「OZmall×STRI」 期間限定コラボプラン

スターツ出版株式会社

スターツ出版株式会社（本社:東京都中央区、代表取締役社長:菊地修一）が運営する会員450万人のおでかけ情報サイト「OZmall（オズモール）」 のヘアサロン予約では、 8/21（木）～10/19（日）の期間中、水素をキー成分とした商品を展開する「STRI（ストリ）」とのコラボプランを販売します。このプランでは、4月に発売されたばかりでＯＺ編集部も注目する高濃度水素配合のプレミアムヘアミルクがセットに！ 乾燥やダメージを受けた髪の方へ、ぜひ水素の力を体感して。

■詳しくはこちら>> https://www.ozmall.co.jp/hairsalon/feature/43244/

「STRI（ストリ）」とは？

「美しさ＝健康の延長線上にあるもの」という想いを軸に、日常に寄り添う3つの事業を展開。そのなかでも高濃度水素に着目したプロフェッショナル美容商材ブランドのEXCHANGE+シリーズはエビデンスと結果を兼ね備えた圧倒的な濃度の水素を採用し、独自の処方で高品質な製品を生み出しています。

■STRI公式サイト： https://stri.bz/

高濃度水素って何がいいの？

水素は、髪のパサつきや老け髪の大きな原因になる“悪玉活性酸素”に反応して、無害な水に変えてくれるのが特徴。ダメージ毛やエイジング毛にも潤いとツヤをもたらしてくれる、まさに大人の髪の味方！ 今回ご紹介する「STRI（ストリ）」は、水素の力を最大限に活かした誠実なモノづくりが魅力のブランドで、高濃度水素をキーとしながらもほかの優れた成分をバランス良く配合したヘアアイテムが、美容のプロから一目置かれている。

ＯＺ限定！「STRI」高濃度水素処方のヘアミルク付きヘアプラン

■POINT：「EXCHANGE+ H2 Premium Hairmilk」とは

「STRI（ストリ）」のエクスチェンジプラス H2プレミアムヘアミルクは、高濃度水素を贅沢に配合したヘアミルク。髪と頭皮に負担をかけないやさしい使い心地で、アルコールや鉱物油など刺激になりやすい成分はカット。水素の酸化抑制パワーで乾燥やパサつきをしっかり防ぎ、毛髪内の水分量が安定させることで、うるおいのある毛髪へと導いてくれる。毎日のケアで、指通りよくサラサラまとまりる美人髪を手に入れて。

【限定コラボプラン】

【1】カット＋トリートメント＋STRIヘアミルク 6,160円～

【2】カット＋カラー＋トリートメント＋STRIヘアミルク 8,800円～

【セットプランアイテム】

・エクスチェンジプラス H2プレミアムヘアミルク（100ml）

※セットプランアイテムが数量に達し次第、プラン販売を終了します

■OZmall（オズモール）とは？ https://www.ozmall.co.jp/

「OZmall」は、1996年に女性ライフスタイル誌「OZmagazine（オズマガジン）」 のWEB版としてスタート。独自の編集力を活かした特集記事や、高級ホテル・レストラン・ ヘアサロンなどの贅沢なプランがお得に予約できるプレミアム予約サービスを掲載。ユーザーを“女友達”と考えたサイト展開で、会員450万人の支持を獲得しています。

■お問い合わせ先 ： スターツ出版株式会社 広報 佐々木

TEL:03-6202-0311 Mail : contact-stp@starts-pub.jp

