株式会社シャノン

詳細・お申込みはこちら

https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/56644?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20250821(https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/56644?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20250821)

■ウェビナー内容

営業組織の拡大期やルート営業を続けてきた営業組織では、次のようなお悩みをよくお聞きします。



・営業組織を拡大化したが属人化が進み、若手メンバーの成果がでない

・デジタル化した購買プロセスに沿った営業のアプローチ方法が確立できていない

・インサイドセールス組織を立ち上げたばかりで商談が増えるかわからない



このようなお悩みを解決するために、「継続して商談獲得できる仕組み化」を構築したいのではないでしょうか。



本ウェビナーでは、新卒からインサイドセールスに配属後、かつて同じようなお悩みに直面しながらも商談数を継続的に獲得できるようになり、リーダーにまで成長した講師から「再現性のある仕組みづくり」を生の声で解説します。



内容（予定）：

・営業組織によくある課題とインサイドセールスが解決できることは？

・継続して商談獲得に必須！リストのつくりかたと逆算した活動管理

・ハウスリストは宝！休眠顧客掘り起こしで商談を多く獲得できた施策

・脱属人化！MAツールを使ったフォロー優先順位の自動化



営業組織やインサイドセールス組織で新規商談を増やしたいと課題を感じているかたは、ぜひお申込みください。

■開催概要

■株式会社シャノンについて

詳細・お申し込みはこちら :https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/56644?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20250821- タイトル：商談0件/月だった『私』が、継続して商談をつくれるようになったノウハウをご紹介- 開催日時：9月2日(火) 15:00～15:40 （40分）- 参加方法：当日に視聴URLをお送りいたします。- 参加費 ：無料- 対象 ：企業のマーケティング部門、経営企画部門- 申込URL：https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/56644?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20250821(https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/56644?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20250821)

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMS、アドテクノロジーまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、金融、IT・通信、製造業から公共機関まで業種を問わず、大規模から中規模まで多様なシーンでご利用いただいています。

- 社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）- 証券コード ：3976（東証グロース）- 代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史- 所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F- 事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート- URL ：https://www.shanon.co.jp/