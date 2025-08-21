【秋限定・経営者20名限定】10月23日(木)19:30～ 渋谷の夜景とクラフトビールで“大好きな人とだけ過ごす特別な会食”を開催！！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。そして今回、2025年10月23日(木)19:30～MASTの岩見代表とMind shareの前原代表による、経営者中心の20名限定プレミアムな特別会食を開催すると発表した。

2025年10月23日(木)19:30～大好きな人と語らう夜、 お互い大好きな人だけをお誘いする 経営者中心・20人限定 秋の特別会食

【10月23日(木)19:30~】 大好きな人と語らう夜、 お互い大好きな人だけをお誘いする 経営者中心・20人限定 秋の特別会食

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4537509/view

秋の夜長に“大好きな人”と語らう特別な時間

秋は実りとつながりの季節。そんな時節にふさわしい、経営者中心の20名限定プレミアム会食を開催します。今回のテーマは「大好きな人とだけ過ごす夜」。主催者が心から尊敬し合える仲間だけをお招きし、数ではなく質にこだわった特別な交流の場を用意しました。限られた人数だからこそ、肩書や立場を超えて本音で語り合える空間。経営の葛藤も、未来への挑戦も、そして何気ない笑い話も、大切な仲間と共有できる時間です。ビジネスの可能性を広げながらも、心から安心できる絆を育む一夜をお過ごしください。“人とのつながりが最大の資産になる時代”に、特別な仲間と出会える秋の特別会食、ぜひご参加お待ちしております。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。香り豊かなクラフトビールと洗練された空間が、参加者同士の会話をさらに豊かにします。スタンディングスタイルでお食事もしっかりご用意します！美味しい時間を楽しみながら、未来のビジネスや人生を彩る出会いを見つけに来ませんか。

イベント詳細

日時

2025年10月23日(木) 19:30～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加条件

・法人の執行役員以上 (個人事業主NG)

※上場企業は事業部部長以上（予算決裁権有り）でご参加可

※士業の方(国家資格をお持ちの方)はご参加可

・営業系職種NG(保険、投資不動産、MLM、宗教、スピリチュアル、ブローカー)

参加費用

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯(事前決済)10,000円

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯(当日決済)11,000円

※参加資格を満たさない場合は参加費に+1万円が必要となります。

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/4537509/view

注意事項

ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。

保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

主催者のご紹介

株式会社MAST 代表 岩見 俊哉

株式会社MAST 代表 岩見 俊哉

年間300法人以上の組織開発を支援。離職率改善プログラム「Teichaku Marker」は 80法人以上が導入し、離職率20%→5%に改善、年間採用コスト750万円削減、新卒の１年以内の離職者が0に なるなどの実績を持つ。

合同会社Mind share 代表 前原 扶幸

メディカル領域の法人の営業支援などを得意とし、売上創出の請負人であり、多くの企業の営業戦略・営業代行により売上創出を支援。支援したクライアント企業は上場を果たすなどの成果を挙げている。

合同会社Mind share 代表 前原 扶幸

KOBUSHI BEERのラインナップKOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

【KOBUSHI MARKETING合同会社】

https://kobushi.marketing/

【KOBUSHI BEER】

https://kobushi.beer/

【イベント・セミナー・交流会】

https://kobushi-beer.peatix.com/

【KOBUSHI MARKETINGの顧客事例】

https://kobushi.marketing/category/interview/