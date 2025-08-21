腰・おなかに選んで使える兼用タイプの保温具『リラックスゆたぽん　腰・おなか2wayホット　ほぐれる温蒸気』8月25日 新発売

白元アース株式会社リラックスゆたぽん 腰・おなか2wayホット ほぐれる温蒸気リラックスゆたぽん 腰・おなか2wayホット ほぐれる温蒸気 本体イメージ

白元アース株式会社（本社：東京都足立区、社長：吉村一人）は、電子レンジで温めてくり返し使える蒸気タイプの保温具『リラックスゆたぽん 腰・おなか2wayホット ほぐれる温蒸気』を8月25日より新発売いたします。

「リラックスゆたぽん」シリーズは、あずきとセラミックによるたっぷり蒸気で気になる部位を温め、気分までほぐれる保温具です。2017年に毎日使えるよう使用回数を365回に改良し、好評をいただいています。

今回、当社が独自に調査したところ、女性が抱える身体の悩みとして腰痛や下腹部痛が挙げられ、その緩和策として体を温める人が多いことが分かりました（下図参照）。

そこで、電子レンジでチンするだけで心地よい温かさが約30分持続し、腰・おなかに選んで使える兼用タイプの保温具『リラックスゆたぽん 腰・おなか2wayホット ほぐれる温蒸気』を新発売いたします。たっぷり蒸気で1日がんばった腰や毎月感じるおなかの重みをじんわり温め、気分までほぐれていきます。また本体は、腰・おなかそれぞれにフィットしやすいこだわりの構造で、使用時にズレ落ちないように結んで固定できるベルトや、おなかを温める際に一緒に指先も温めることができるポケットも付いています。使用回数は365回で、毎日くり返しご使用いただけます。本体カラーはジェンダーレスなグレージュを採用し、どなたでも使いやすく仕上げました。

白元アースは、お客様の悩みに寄り添う商品で、市場のさらなる活性化を目指してまいります。

≪商品特長≫

●電子レンジでチンするだけで心地よい温かさが約30分続きます。

（室温や使用環境により持続時間は異なります。）

●あずきとセラミックによるたっぷり蒸気が腰やおなかを包み込み、

じんわり温めることで、気分までほぐれていきます。

●腰やおなかにフィットしやすいこだわり構造。

●指先も一緒に温められるポケット付き。

●結べるベルト付き。

●365回くり返し使えます。

【本体カラー】グレージュ

≪商品概要≫

●リラックスゆたぽん 腰・おなか2wayホット ほぐれる温蒸気

・希望小売価格：オープン

・内容量：1個

◆発売日：2025年8月25日

◆販売ルート：全国のドラッグストア、スーパー、ホームセンター