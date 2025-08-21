ゴルプラ鑑定団【7月高額買取TOP5】金相場は史上初の18,000円台も目前に！？トランプ関税と円安傾向が国内金価格を押し上げていく！！

株式会社マーキュリー

株式会社マーキュリー（本社：東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階、取締役社長：秋間 剛）のグループ会社で、貴金属をはじめブランド品やダイヤモンド・ジュエリーの買取、販売を行う株式会社Clarisse (本社：東京都新宿区西新宿8-11-1日東星野ビル6階、取締役社長：川崎 拓)が展開するゴールドプラザでは貴金属・ブランド品・ 宝石を業界最高水準の安心買取りで累計61万人のお客様にご利用いただいております。店舗での買取をはじめLINE査定、宅配買取など、各種お客様に合わせたお買取り方法にも対応しており、また情勢の動きなども敏感に察知し情報を発信しております。今回は、7月度の高額買取品をランキング形式で発表致します。

令和7年西暦2025年7月の金相場は、1gあたり16,714円にてスタート。トランプ関税の上乗せ分の一時停止期限とされる7/9に迫る中、金価格はおよそ1週間で363円の上昇し再び17,000円台へと突入しました。その後もトランプ政策はカナダからの一部輸入品に対して10％の追加関税や円安が進んだことにより7/23の金相場は1gあたり17,683円とし、およそ1ヶ月ぶりとなる史上最高価格を更新しました。7月後半はドルあたり146円水準の維持、日本とEUに課せられていた相互関税が15％までに引き下げられたこともあり最終価格は17,230円にて終了。17,000円台に収まる結果となりました。8月においてもトランプ政権による関税政策やウクライナ戦争の行方が今後の金相場を大きく左右するものと思われます。

第5位

シャネル(CHANEL) マトラッセ ビジネスアフィニティ ショルダーバッグ 2WAY A93749 レッドゴールド金具 ソフトキャビアスキン

赤のソフトキャビアスキンにキルティングが映えるショルダーバッグです。クラシックフラップによりハンドバッグとしてもご愛用いただけます。

買取価格\419,000-

第4位ヴァンクリーフ&アーペル(Van Cleef &Arpels) スウィートアルハンブラ VCARO8WT00 Au750

ブレスレットやネックレスなどSNSを中心に著名人が愛用するアルハンブラシリーズの時計がやってきました。

買取価格\715,000-

第3位ティファニー(Tiffany＆Co) ブレスレット ハードウェア ラージ Au750

ハードウェアコレクションは2017年に登場。ニューヨークの街並みやインダストリアルな要素を取り入れたデザインです。無骨さとシンプルさが素材本来である金の輝きを一層引き立てています。

買取価格\1,100,000-

第2位

ロレックス(ROLEX) GMTマスター 16750 R番 自動巻き SS Aランク

16750はGMTマスターのサードモデルとして1979年に誕生しました。当初のダイヤルはフチなしの夜光塗料でしたが、後期よりメタルの枠が組み込まれたフチありとなりました。

買取価格\1,200,000-

第1位

24金(K24) JRAメダル 2枚

日本中央競馬会(JRA)にて発行された大小異なるデザインの純金メダルです。一体、いつどこで入手出来たのか詳細は不明ですが、コレクターや競馬ファンを惹きつけること間違いなしです。

買取価格\3,740,000-

■ゴールドプラザとは

ゴールドプラザは“高額買取においてもスピーディーな現金化“が可能かつ、業界最高水準の買取額で、累計利用者数62万人を突破*。また、各店舗においても駅近・スピード査定・丁寧な説明と信頼鑑定の提供とお客様のニーズに合わせて選べる豊富な買取サービスで、安心と満足をいただいており、初めて買取サービスをご利用される方も安心してご利用いただけます。

＊2025年8月時点｜自社調べ

■全国14店舗で営業中

＊2025年7月時点｜自社調べ

関西

ゴールドプラザ梅田本店 ：https://goldplaza.jp/shop/osaka

ゴールドプラザなんば心斎橋店 ：https://goldplaza.jp/shop/namba

ゴールドプラザ天王寺あべの店 ：https://goldplaza.jp/shop/abeno

ゴールドプラザ千里中央店 ：https://goldplaza.jp/shop/senri

ゴールドプラザ高槻店 ：https://goldplaza.jp/shop/takatsuki

関東

ゴールドプラザ銀座本店 ：https://goldplaza.jp/shop/ginza

ゴールドプラザ吉祥寺店 ：https://goldplaza.jp/shop/kichijoji

ゴールドプラザ錦糸町マルイ店 ：https://goldplaza.jp/shop/kinshicho

ゴールドプラザ町田店 ：https://goldplaza.jp/shop/machida

ゴールドプラザ横浜店 ：https://goldplaza.jp/shop/yokohama

ゴールドプラザ千葉店 ：https://goldplaza.jp/shop/chiba

ゴールドプラザ大宮店 ：https://goldplaza.jp/shop/omiya

ゴールドプラザマルイファミリー志木店 ：https://goldplaza.jp/shop/shiki

ゴールドプラザ西新宿店 ：https://goldplaza.jp/shop/shinjuku-west

■ゴールドプラザが安心してご利用頂ける理由

１.充実した買取サービス…宅配買取の行っている為全国どこでも無料査定が可能。

２.全店舗が駅から徒歩5分以内…駅から遠いなどはありません。又、車での来店も駐車場代サービス。

３.各ブースで経験豊富なスタッフが査定…各店の個室、半個室ブースでは人目を気にせず査定が可能。



■企業情報

株式会社Clarisse

※株式会社Clarisseは株式会社マーキュリーのグループ企業です

本社 ： 東京都新宿区西新宿8-11-1 日東星野ビル6階

電話番号 ： 03-6908-7502

URL ： https://goldplaza.jp/

設立 ： 2024年9月

資本金 ： 9,000万円

従業員数 ： 68名

事業内容 ： 貴金属をはじめブランド品やダイヤモンド・ジュエリーの買取・販売

代表者 ： 取締役社長 川崎 拓

■株式会社Clarisse情報一覧

・ゴールドプラザ公式サイト (https://goldplaza.jp/)

・ゴールドプラザオンラインストア（https://shop.goldplaza.jp/）

