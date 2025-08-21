日本橋高島屋「フランス展 2025」に、フランス・リヨンのパンや焼き菓子のお店[Gouter] -グテ-が催事出店。パティシエ、セバスチャン・ブイエが贈る、特別な“おやつ”の世界をお届けします。

ジェイ・ワークス株式会社

[Gouter] -グテ-は、フランス語で「おやつ」を意味する言葉。

フランス・リヨンのパティシエ兼ショコラティエ、セバスチャン・ブイエが手掛けるパンでもお菓子でもない、“特別なグテ”をお届けするブランドです。

日本初の店舗となる学芸大学店では、焼きたての香りが漂う店内に、フィナンシェやマドレーヌ、スイーツパン、惣菜パンなど、パティシエならではの技術と遊び心が詰まった“おやつ”が並びます。

この度、2025年8月28日（木）～9月2日（火）の期間、日本橋高島屋 本館8階 催会場にて開催される「フランス展2025」にて、[Gouter] -グテ-が催事出店いたします。

どこか懐かしく、でも新しい。毎日食べたくなるような、フランスの“おやつ”の魅力を、ぜひこの機会にご体感ください。

■ 出店概要

催事名：フランス展2025

会期：2025年8月28日（木）～9月2日（火）（9月2日（火）は16時閉場）

"フランス展2025"は、8月28日～9月8日まで開催されますが、[Gouter] -グテ-の出店はPart1（8月28日～9月2日）のみとなります。

会場：日本橋高島屋 本館8階 催会場

〒103-8265 東京都中央区日本橋2-4-1

フランス展でお求めいただける[Gouter] -グテ-のおすすめ商品

サクッと香ばしく焼き上げたクロワッサンは、カルピス発酵バターの芳醇な香りが広がる、シンプルながら奥深い味わい。

甘酸っぱいフランボワーズコンフィチュールを包み込んだ「クロワッサンベリー」は、果実の華やかさが際立つ一品。

フランス・ヴァローナ社のバトンショコラを贅沢に使用した「パンオショコラ」は、濃厚なカカオの風味とサクサクの食感が魅力です。

三者三様の美味しさがフランスの“おやつ”の奥深さを物語ります。

クロワッサン(画像中央下)： \346(税込)

クロワッサン ベリー(画像左上)： \422(税込)

パン オ ショコラ(画像右上)： \432(税込)

愛らしいクマ型のフィナンシェに、イチゴのフリーズドライとピスタチオをトッピング。

見た目の可愛らしさと、香ばしい生地の味わいが絶妙に調和した、心ときめく“おやつ”です。

ヌヌース： \389(税込)

しっとりと焼き上げたマドレーヌに、爽やかなレモン風味のグラスをかけた「マドレーヌ シトロン」と、風味豊かなピスタチオの生地にグラスをまとわせた「マドレーヌ ピスターシュ」。

それぞれの素材が引き立つ、香りと味わいの余韻を楽しめる2種のマドレーヌです。

マドレーヌ シトロン(画像左)： \270(税込)

マドレーヌ ピスターシュ(画像右)：\324(税込)

鮮やかな赤が印象的な「タルト プラリーヌ」は、リヨンの銘菓プラリネルージュをふんだんに使った、香ばしく華やかな一品。

対して「ドフィノワ」は、ヘーゼルナッツ香る生地にキャラメルを絡めた、深みのある味わいが魅力。

フランス伝統菓子の個性が光る2種の焼き菓子を、ぜひ食べ比べてみてください。

タルト プラリーヌ(画像左下)： \324(税込)

ドフィノワ(画像右上)： \357(税込)

濃厚なモルネーソースとゴーダチーズ、ハムを挟み、こんがりと焼き上げた惣菜パン。

とろけるチーズとコク深いソースが絶妙に絡み合う、食べ応えのある一品です。

クロックブイエ： \648(税込)

サクッと焼き上げた香ばしいサブレで、アイスやソルベをサンドした夏の新定番「サブレグラッセ」からは、なめらかなバニラアイスをサンドしたバニラのフレーバーをお届けします。

ひんやりとした口当たりと、サブレの香ばしさが絶妙にマッチした、夏にも嬉しい“冷たいおやつ”です。

サブレグラッセ バニラ：\540(税込)

他にもたくさんのパンや焼き菓子をご用意する予定です。

美食の国・フランスの文化と味わいを、日本橋で旅するように楽しめる「フランス展2025」。

[Gouter] -グテ-の“特別なおやつ”とともに、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

[Gouter] -グテ-

毎日食べたいフランスの「おやつ」

焼きたての香りが漂う店内には、セバスチャン・ブイエのこだわりが詰まったパンやお菓子がずらり。

[Gouter] -グテ-は、特別な“おやつ”を選ぶワクワク！を味わえるお店です。

Shop

〒152-0004 東京都目黒区鷹番3-8-1 Rhills

東急東横線 学芸大学駅 / 徒歩1分

営業時間：10:00～19:00

定休日：毎週木曜



☆公式HP（Japan）：http://www.bouillet.jp/

☆公式Instagram（Japan）：https://www.instagram.com/bouillet_japon/

☆公式X (旧Twitter)（Japan）：https://twitter.com/bouillet_japon