抽選でクロワッサンが当たるSNSキャンペーン　8月31日（日）まで〔東京〕

パルシステム生活協同組合連合会

生活協同組合パルシステム東京（本部：東京都新宿区大久保、理事長：西村陽子）は8月31日（日）まで、公式SNSで人気商品のプレゼントキャンペーンを実施します。公式SNSフォローと対象投稿への「リポスト」または「いいね」で、「毎日クロワッサン8個」を抽選で20人にプレゼントします。

食卓のストックに ロングライフパン当たる

キャンペーンは、パルシステム東京の公式X（旧Twitter）(https://x.com/palsystem_tokyo)もしくはInstagram(https://www.instagram.com/palsystem_tokyo/)のアカウントをフォローし、対象投稿への「リポスト」または「いいね」で応募できます。

対象投稿：Xはこちら(https://x.com/palsystem_tokyo/status/1957340211253477591) / Instagramはこちら(https://www.instagram.com/reel/DNfMtNJytMf/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D)

フードバンクや子ども食堂にも提供

抽選で20人にプレゼントする「毎日クロワッサン」は、常温で長期保存できる人気商品です。賞味期限が60日と長いので、フードバンクなどの団体を通じた食糧支援にも活用しています。

パルシステム東京は、利用者から寄せられる募金などを活用し地域支援活動に活用する「困っている方を食で支える募金(https://www.palsystem-tokyo.coop/special/syokudesasaerubokin/)」を2021年から継続しています。学校の給食がなくなる夏休みと冬休みが始まる時期に、連携するフードバンクや子ども食堂などに主食となる食料品を寄贈しています。2024年度は年間19.8トンの産直米を生活困窮世帯へ届けましたが、米の需要がひっ迫する状況を踏まえ、今年度はロングライフパンを中心に提供しています。

「くらしに困っている方を食で支える募金」協力のお願い

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6t6YJ6B7o5M ]

パルシステム東京はこれからも、利用者とともに、誰一人取り残さない地域社会を目指していきます。

公式SNS「#コモパル」商品プレゼントキャンペーン概要

■実施期間：2025年8月31日（日）23:59まで

■参加方法：

１.フォロー

パルシステム東京公式アカウント（X ：@palsystem_tokyo(https://twitter.com/palsystem_tokyo)または

Instagram：@palsystem_tokyo(https://www.instagram.com/palsystem_tokyo/)）どちらかをフォロー

すでにフォロー済みの方は「２」へ

２.対象投稿をリポスト or いいね

Xをお使いの方：RP（リポスト）

Instagramをお使いの方：いいね（(ハート)）

■プレゼント商品：毎日クロワッサン8個

■当選者数：20人

■発表：当選者に参加したSNSアカウントへDM（ダイレクトメッセージ）を送信します

■キャンペーン詳細ページ： https://www.palsystem-tokyo.coop/special/comopal2025/

■パルシステム東京公式SNS：X（旧Twitter）(https://twitter.com/palsystem_tokyo) ／ Instagram(https://www.instagram.com/palsystem_tokyo/)

【関連リンク】

・各配送センターから団体へ提供のようす(https://www.palsystem-tokyo.coop/report/182650/)

・親子でコモパンクッキング♪(https://youtu.be/bBNnHa33GSc)

生活協同組合パルシステム東京

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6、理事長：西村陽子

出資金：225.7億円、組合員数：53.9万人、総事業高：883.2億円（2025年3月末現在）

HP：https://www.palsystem-tokyo.coop/



パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/

2025年は国際協同組合年です