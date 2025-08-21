【株式会社ピアズ】未経験からエンジニアを目指す若年層向けキャリア相談LPを新設

株式会社ピアズ

株式会社ピアズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：桑野隆司、以下当社）は、未経験からエンジニアを目指したい若年層に向けたキャリア支援の一環として、エンジニア志望者向けのキャリア相談ランディングページを新たに公開しました。

本ページを通じて、求人媒体や人材紹介に依存せず、自社経由でのキャリア接点を拡大することで、採用コストの抑制および将来的な人材形成・母集団の最大化を狙います。

背景：採用市場の変化に対する新たな打ち手

近年、求職者の情報収集は求人サイト経由から、企業の公式サイトやSNSなど“自ら調べて選ぶ”行動へとシフトしています。

当社はこうした採用市場の動向を踏まえ、自社ブランドで直接訴求できるキャリア相談LPを新たに設計し、企業理解を深めたうえでの応募を促進します。従来の求人手法に加え、自社経由での応募を促進することで求職者との接点の最大化を狙います。

特徴：未経験からシステムエンジニアを育てる環境を明示

新設されたキャリア相談LPでは、特に「未経験からエンジニアを目指す若年層」に向けたキャリアパスの可視化に注力。

当社が培ってきた人材育成ノウハウや、実践型オンライン研修プログラム「BOOTCAMP」を紹介することで、将来を見据えた安心感あるキャリア選択を支援します。

BOOTCAMP参考： https://note.com/peers_ir7066/n/n8e8013c775c3

想定ターゲット

IT業界未経験から、エンジニアへのキャリアチェンジを望む20～30代 手に職をつけたいと考えるキャリア初期層 学歴・職歴ではなく“これから”を重視する環境を探している方。

★相談LPはこちら★

https://recruit.peers.jp/

【会社概要】

会社名：株式会社ピアズ

所在地：東京都港区港南２丁目１６－４ 品川グランドセントラルタワー 15F

代表者：代表取締役社長 桑野 隆司

設立 ：2005年1月

資本金：75百万円

URL ：https://peers.jp/

・ IOWN Global Forumメンバー

・ tsuzumiパートナープログラム ソリューションパートナー

【お問い合せ先】

株式会社ピアズ IR/広報担当

お問い合わせメール ： ir@peers.jp

お問い合わせフォーム ： https://peers.jp/ir/contact

以上