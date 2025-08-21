グランプリが決定しました！″期間限定″受賞記念セール開催「第44回Vectorプロレジ大賞 ～結果発表～」
株式会社ベクターホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：轟木 一博、URL：https://corp.vector.co.jp/ ）が運営するダウンロードソフト販売サイト「ベクターPCショップ」は、2025年7月31日（木）～2025年8月14日（木）に開催された「第44回Vectorプロレジ大賞」の結果を、2025年8月21日（木）に発表いたしました。
ベクターPCショップで販売中のソフトからノミネートされた商品を対象に、皆様からの投票などで受賞ソフトを決定する「Vectorプロレジ大賞」。ユーザー、ソフトウェアメーカーがともに歩んできた歴史あるイベントとして”第44回”を迎えました。
＼グランプリに輝いたのは...／
Advanced SystemCare 18 PRO 3ライセンス(https://pcshop.vector.co.jp/service/catalogue/iobitasc/)
メーカー：IO bit Information Technology
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
全世界2億5千万人が愛用するパソコン高速・快適化ソフト
＼準グランプリは2商品が選出／
ノートン 360 デラックス(https://pcshop.vector.co.jp/service/catalogue/nis/)
メーカー：株式会社ノートンライフロック
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
世界的に信頼と実績を誇る「ノートン」の人気は健在。スマートフォンやPC、VPN等に対応するセキュリティソフト
Filmora 14 Windows版 永続ライセンス版(https://pcshop.vector.co.jp/service/catalogue/filmora/)
メーカー：株式会社ワンダーシェアーソフトウェア
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
AIによる優秀な補助機能。初心者から上級者まで幅広く使える動画編集ソフト
●"期間限定" 受賞記念セール開催
セール期間： 8月21日（木）15:00 ～ 9月4日（木）23:59
受賞記念セールは、グランプリをはじめ各賞を受賞したソフトが対象となります。
通常では考えられない特別価格で、実力派ソフトをお求めいただけます。
▶︎「第44回Vectorプロレジ大賞」受賞＆記念特価ページはこちら
https://pcshop.vector.co.jp/service/special/award/
