For me buds、いよいよ日本初上陸

8月中に公式オンラインストア dbbeats.jp にて販売開始

株式会社ナカトミ

革新的な睡眠サポートイヤーバッド「For me buds（フォーミー・バッズ）」が、2025年8月中にdbbeats公式オンラインストア（https://dbbeats.jp/）にて一般販売を開始いたします。本製品は、LG社出身の技術者チームが長年にわたり開発を続けてきた「dbbeats（ダイナミック・バイノーラル・ビーツ）技術」を搭載し、CES 2025でも実証された信頼性の高いソリューションです。この度、日本市場向けの完全日本語対応版として本格的に展開されます。

アメリカ・ラスベガスで開催されたCES 2025に出展

特許取得済みの「dbbeats技術」で快適な眠りをサポート

For me budsは、リアルタイムの生体センシングとバイノーラルビーツ音響を融合し、ユーザーの心拍や脳波に合わせて最適なサウンドを自動調整します。装着して専用アプリを起動するだけで、入眠までの時間短縮や覚醒回数の減少などが確認されており、快適な睡眠環境をサポートします。

ワイヤレスイヤホンタイプで快適に使用できる

4つのモードで「眠り」「仮眠」「瞑想」「集中」をトータルサポート

完全日本語対応の専用スマホアプリを通じて、以下の4モードを直感的に操作可能です。

Deep Sleep（深い睡眠）：AIが生体データを解析し、最適な音響でノンレム睡眠をサポート

Power Nap（パワーナップ）：10～20分の仮眠でもすっきりリフレッシュ

Meditation（瞑想）：呼吸リズムに合わせたサウンドで落ち着いたひとときを提供

Focus（集中）：集中力を高め、生産性をサポート

さらに、高性能アクティブノイズキャンセリング機能を搭載し、外部ノイズを遮断。移動中やオフィスでも快適に利用できます。

4つのモードを選べる

臨床試験による有効性の確認

2025年に韓国・亜洲大学病院で実施された臨床試験（参加者40名のうち18名に対する中間結果）において、For me budsを使用したグループは主要な睡眠関連指標において改善が確認されました。特に 入眠時間の短縮（約51％改善）、総睡眠時間の延長（約16％改善）、睡眠効率の改善（約13％改善）、覚醒回数の減少（約24％改善） といった効果が統計的に有意に示されており、本製品の科学的有効性が裏付けられています。

研究遂行機関:韓国・亜洲大学病院(2025)

公式オンラインストア販売概要

販売開始時期：2025年8月中

販売サイト：https://dbbeats.jp/

セット内容：For me buds本体、専用シリコンイヤーチップ（3サイズ）、専用充電ケース、日本語マニュアルなど

For me budsの製品パッケージ

今後の展望

公式オンラインストアでの販売を皮切りに、秋以降は主要ECサイトでの展開も順次予定しています。また、日本市場向けに特化したコンテンツ配信や新機能の追加も準備を進めており、睡眠不足やストレスに悩む多くの方々の健康的で幸福な毎日を支える製品を目指してまいります。

「For me buds」の最新情報や製品アップデート、キャンペーン情報は、公式サイト（https://dbbeats.jp/）にて随時ご案内いたしますので、今後の展開にぜひご期待ください。



