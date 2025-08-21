薄くて軽いのにヒーター内蔵でポカポカに！ファスナーやスナップを留めると、使い道が広がりさらに便利なUSB給電式のあったかキルティングシリーズ2種がLife on Productsから発売
「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。
Life on Productsでは2025年冬の新作、「あったかキルティング USB給電式2WAYフットウォーマー」「あったかキルティング USB給電式3WAYブランケット」を2025年8月22日（金）より販売開始いたします。
ファスナー開閉で2WAY。ヒーター入りフットウォーマー
2枚のヒーターで全面を温めるシックなカラーのフットウォーマー。
ふんわり軽いキルト素材で、ファスナーを開くとミニブランケットの2WAYに。
ヒーター内蔵ですが手洗いが可能なため、いつでも清潔にお使いいただけます。
ひざ掛けにちょうど良いコンパクトサイズで、オフィスでの使用にもおすすめです。
モバイルバッテリー給電での使用でアウトドアでも活躍。
電源コードを使用すると、時間を気にせず利用できます。
Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「あったかキルティング USB給電式2WAYフットウォーマー」LCAWA019
価格：4,928円（税込）
商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcawa019/
POINT1■洗えるキルトのフットウォーマー
軽いキルト素材と手触りの良いボアを採用した
ヒーター入りフットウォーマー。
手洗いOKのため、いつも清潔に
ご使用いただけます。
POINT2■ファスナー開閉で2WAY仕様
ヒーター入りのキルト素材は、ファスナー開閉で
フットウォーマーまたはミニブランケットに！
シーンに合わせて2WAYの活用ができて
便利です。
POINT3■2枚のヒーターで全面あたたか
生地にはヒーター2枚を内蔵し、
フットウォーマーとして使うと足を包むように
温めてポカポカに！
ミニブランケットとして使うと全面が温かく、
ひざ掛けにちょうど良いサイズです。
POINT4■3段階の温度設定
温度調節は3段階で、強/中/弱の切り替えが
可能。
寒い時には強モードで温まり、温まってきたら
弱に替えるなど、快適な温度をお選び
いただけます。
POINT5■切り忘れ防止機能付き
電源を切り忘れても3時間で自動的に切れる
オートオフ機能搭載のため、安心して
ご使用いただけます。
POINT6■使いやすい長さの電源コード
電源コードを利用すると、給電しながら時間を
気にせず使用することができます。
電源コードは1.3mと十分な長さがあり、
使いやすい仕様です。
POINT7■持ち運び時の誤作動を防止
スイッチを長押しすると電源オンになる仕様で、
持ち運び時の誤作動を防止。
勝手に電源が入らないため、安心してご使用
いただけます。
3枚ヒーターで芯からポカポカ！局所暖房としても便利な3WAY
モバイルバッテリー使用で室内はもちろん、冬キャンプやスポーツ観戦など
アウトドアでも大活躍のヒーター内蔵ブランケット。
ヒーターを3枚内蔵しており、包まれればすぐポカポカに。
節電対策に嬉しい局所暖房としても活躍します。
カラーはシックなモカとアイボリーの2色展開。
表地は波ステッチをあしらったキルティングを、裏地は肌触りのよいボアを採用。
軽さと温かさ、そして羽織る・巻く・掛けるの3WAYを実現しました。
Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「あったかキルティング USB給電式3WAYブランケット」LCAWA020
価格：7,128円（税込）
商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcawa020/
POINT1■軽くてあたたか！おしゃれなキルト素材
表地はキルト素材、裏地は肌触りなめらかな
ボアを採用。
首下から足まで入るサイズ感ながら、
軽い点が魅力。
手洗いOKでいつでも清潔に使える点も◎。
POINT2■羽織る・巻く・掛けるの3WAY
3段階調節が可能なスナップボタン付き。
1枚で3通りの使い方ができます。
リラックスタイムにも作業時にも
お使いいただけます。
POINT3■モバイルバッテリー使用で屋外OK
モバイルバッテリー使用で室内はもちろん、
冬キャンプやスポーツ観戦などアウトドアでも
大活躍！
3枚のヒーターが、底冷えした体をしっかり
温めてくれます。
POINT4■3段階の温度設定
温度調節は3段階で、強/中/弱の切り替えが
可能。
寒い時には強モードで温まり、
温まってきたら弱に替えるなど、
快適な温度をお選びいただけます。
POINT5■切り忘れ防止機能付き
電源を切り忘れても3時間で自動的に切れる
オートオフ機能搭載のため、安心してご使用
いただけます。
POINT6■使いやすい長さの電源コード
電源コードは使いやすい1.3mを採用。
コンセントに差しても十分な長さがあるため、
使用場所を限定されず、ストレスなくご使用
いただけます。
POINT7■持ち運び時の誤作動を防止
スイッチを長押しすると電源オンになる仕様で、
持ち運び時の誤作動を防止。
勝手に電源が入らないため、安心してご使用
いただけます。
商品仕様
アイボリー（IV）
モカ（MO）
アイボリー（IV）
モカ（MO）
販売情報
■2025年8月21日（木）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始
「あったかキルティング USB給電式2WAYフットウォーマー」LCAWA019
https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcawa019
「あったかキルティング USB給電式3WAYブランケット」LCAWA020
https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcawa020
■2025年8月22日（金）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始
ブランドコンセプト
ー暮らし、イロドルー
あなたの心を愉しさでイロドル。
日々手にとるモノ、 目に触れるモノ
様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を
「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。
ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、
潤い、心満たされる時間と体験になるように。
モノがあるよろこびを。
ココロ満たされるよろこびを。
会社概要
[社名] ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者] 代表取締役 池田 祐一
[設立] 2003年7月29日
[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供