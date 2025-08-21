薄くて軽いのにヒーター内蔵でポカポカに！ファスナーやスナップを留めると、使い道が広がりさらに便利なUSB給電式のあったかキルティングシリーズ2種がLife on Productsから発売

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。

Life on Productsでは2025年冬の新作、「あったかキルティング USB給電式2WAYフットウォーマー」「あったかキルティング USB給電式3WAYブランケット」を2025年8月22日（金）より販売開始いたします。

ファスナー開閉で2WAY。ヒーター入りフットウォーマー

2枚のヒーターで全面を温めるシックなカラーのフットウォーマー。

ふんわり軽いキルト素材で、ファスナーを開くとミニブランケットの2WAYに。

ヒーター内蔵ですが手洗いが可能なため、いつでも清潔にお使いいただけます。

ひざ掛けにちょうど良いコンパクトサイズで、オフィスでの使用にもおすすめです。

モバイルバッテリー給電での使用でアウトドアでも活躍。

電源コードを使用すると、時間を気にせず利用できます。

Life on Products（ライフオンプロダクツ）

「あったかキルティング USB給電式2WAYフットウォーマー」LCAWA019

価格：4,928円（税込）

商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcawa019/

POINT1■洗えるキルトのフットウォーマー

軽いキルト素材と手触りの良いボアを採用した

ヒーター入りフットウォーマー。

手洗いOKのため、いつも清潔に

ご使用いただけます。

POINT2■ファスナー開閉で2WAY仕様

ヒーター入りのキルト素材は、ファスナー開閉で

フットウォーマーまたはミニブランケットに！

シーンに合わせて2WAYの活用ができて

便利です。

POINT3■2枚のヒーターで全面あたたか

生地にはヒーター2枚を内蔵し、

フットウォーマーとして使うと足を包むように

温めてポカポカに！

ミニブランケットとして使うと全面が温かく、

ひざ掛けにちょうど良いサイズです。

POINT4■3段階の温度設定

温度調節は3段階で、強/中/弱の切り替えが

可能。

寒い時には強モードで温まり、温まってきたら

弱に替えるなど、快適な温度をお選び

いただけます。

POINT5■切り忘れ防止機能付き

電源を切り忘れても3時間で自動的に切れる

オートオフ機能搭載のため、安心して

ご使用いただけます。

POINT6■使いやすい長さの電源コード

電源コードを利用すると、給電しながら時間を

気にせず使用することができます。

電源コードは1.3mと十分な長さがあり、

使いやすい仕様です。

POINT7■持ち運び時の誤作動を防止

スイッチを長押しすると電源オンになる仕様で、

持ち運び時の誤作動を防止。

勝手に電源が入らないため、安心してご使用

いただけます。

3枚ヒーターで芯からポカポカ！局所暖房としても便利な3WAY

モバイルバッテリー使用で室内はもちろん、冬キャンプやスポーツ観戦など

アウトドアでも大活躍のヒーター内蔵ブランケット。

ヒーターを3枚内蔵しており、包まれればすぐポカポカに。

節電対策に嬉しい局所暖房としても活躍します。

カラーはシックなモカとアイボリーの2色展開。

表地は波ステッチをあしらったキルティングを、裏地は肌触りのよいボアを採用。

軽さと温かさ、そして羽織る・巻く・掛けるの3WAYを実現しました。

Life on Products（ライフオンプロダクツ）

「あったかキルティング USB給電式3WAYブランケット」LCAWA020

価格：7,128円（税込）

商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcawa020/

POINT1■軽くてあたたか！おしゃれなキルト素材

表地はキルト素材、裏地は肌触りなめらかな

ボアを採用。

首下から足まで入るサイズ感ながら、

軽い点が魅力。

手洗いOKでいつでも清潔に使える点も◎。

POINT2■羽織る・巻く・掛けるの3WAY

3段階調節が可能なスナップボタン付き。

1枚で3通りの使い方ができます。

リラックスタイムにも作業時にも

お使いいただけます。

POINT3■モバイルバッテリー使用で屋外OK

モバイルバッテリー使用で室内はもちろん、

冬キャンプやスポーツ観戦などアウトドアでも

大活躍！

3枚のヒーターが、底冷えした体をしっかり

温めてくれます。

POINT4■3段階の温度設定

温度調節は3段階で、強/中/弱の切り替えが

可能。

寒い時には強モードで温まり、

温まってきたら弱に替えるなど、

快適な温度をお選びいただけます。

POINT5■切り忘れ防止機能付き

電源を切り忘れても3時間で自動的に切れる

オートオフ機能搭載のため、安心してご使用

いただけます。

POINT6■使いやすい長さの電源コード

電源コードは使いやすい1.3mを採用。

コンセントに差しても十分な長さがあるため、

使用場所を限定されず、ストレスなくご使用

いただけます。

POINT7■持ち運び時の誤作動を防止

スイッチを長押しすると電源オンになる仕様で、

持ち運び時の誤作動を防止。

勝手に電源が入らないため、安心してご使用

いただけます。

商品仕様

アイボリー（IV）モカ（MO）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/356_1_9374baf83827a763cf7b29df3b40b5c9.jpg?v=202508210956 ]

アイボリー（IV）モカ（MO）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/356_2_3453d3375ecc420ffb097b66b1edf752.jpg?v=202508210956 ]

販売情報

■2025年8月21日（木）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始

「あったかキルティング USB給電式2WAYフットウォーマー」LCAWA019

https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcawa019

「あったかキルティング USB給電式3WAYブランケット」LCAWA020

https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcawa020

■2025年8月22日（金）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始

ブランドコンセプト

ー暮らし、イロドルー

あなたの心を愉しさでイロドル。

日々手にとるモノ、 目に触れるモノ

様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を

「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。

ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、

潤い、心満たされる時間と体験になるように。

モノがあるよろこびを。

ココロ満たされるよろこびを。

会社概要

[社名] ライフオンプロダクツ株式会社

[代表者] 代表取締役 池田 祐一

[設立] 2003年7月29日

[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F

[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp

[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで

お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供