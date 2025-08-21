薄くて軽いのにヒーター内蔵でポカポカに！ファスナーやスナップを留めると、使い道が広がりさらに便利なUSB給電式のあったかキルティングシリーズ2種がLife on Productsから発売

写真拡大 (全20枚)

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市　代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。


Life on Productsでは2025年冬の新作、「あったかキルティング USB給電式2WAYフットウォーマー」「あったかキルティング USB給電式3WAYブランケット」を2025年8月22日（金）より販売開始いたします。


ファスナー開閉で2WAY。ヒーター入りフットウォーマー




2枚のヒーターで全面を温めるシックなカラーのフットウォーマー。


ふんわり軽いキルト素材で、ファスナーを開くとミニブランケットの2WAYに。


ヒーター内蔵ですが手洗いが可能なため、いつでも清潔にお使いいただけます。


ひざ掛けにちょうど良いコンパクトサイズで、オフィスでの使用にもおすすめです。


モバイルバッテリー給電での使用でアウトドアでも活躍。


電源コードを使用すると、時間を気にせず利用できます。



Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「あったかキルティング USB給電式2WAYフットウォーマー」LCAWA019
価格：4,928円（税込）


商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcawa019/




POINT1■洗えるキルトのフットウォーマー

軽いキルト素材と手触りの良いボアを採用した


ヒーター入りフットウォーマー。


手洗いOKのため、いつも清潔に


ご使用いただけます。








POINT2■ファスナー開閉で2WAY仕様

ヒーター入りのキルト素材は、ファスナー開閉で


フットウォーマーまたはミニブランケットに！


シーンに合わせて2WAYの活用ができて


便利です。








POINT3■2枚のヒーターで全面あたたか

生地にはヒーター2枚を内蔵し、


フットウォーマーとして使うと足を包むように


温めてポカポカに！


ミニブランケットとして使うと全面が温かく、


ひざ掛けにちょうど良いサイズです。








POINT4■3段階の温度設定

温度調節は3段階で、強/中/弱の切り替えが


可能。


寒い時には強モードで温まり、温まってきたら


弱に替えるなど、快適な温度をお選び


いただけます。








POINT5■切り忘れ防止機能付き

電源を切り忘れても3時間で自動的に切れる


オートオフ機能搭載のため、安心して


ご使用いただけます。








POINT6■使いやすい長さの電源コード

電源コードを利用すると、給電しながら時間を


気にせず使用することができます。


電源コードは1.3mと十分な長さがあり、


使いやすい仕様です。








POINT7■持ち運び時の誤作動を防止

スイッチを長押しすると電源オンになる仕様で、


持ち運び時の誤作動を防止。


勝手に電源が入らないため、安心してご使用


いただけます。








3枚ヒーターで芯からポカポカ！局所暖房としても便利な3WAY




モバイルバッテリー使用で室内はもちろん、冬キャンプやスポーツ観戦など


アウトドアでも大活躍のヒーター内蔵ブランケット。


ヒーターを3枚内蔵しており、包まれればすぐポカポカに。


節電対策に嬉しい局所暖房としても活躍します。


カラーはシックなモカとアイボリーの2色展開。


表地は波ステッチをあしらったキルティングを、裏地は肌触りのよいボアを採用。


軽さと温かさ、そして羽織る・巻く・掛けるの3WAYを実現しました。



Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「あったかキルティング USB給電式3WAYブランケット」LCAWA020
価格：7,128円（税込）


商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcawa020/




POINT1■軽くてあたたか！おしゃれなキルト素材

表地はキルト素材、裏地は肌触りなめらかな


ボアを採用。


首下から足まで入るサイズ感ながら、


軽い点が魅力。


手洗いOKでいつでも清潔に使える点も◎。








POINT2■羽織る・巻く・掛けるの3WAY

3段階調節が可能なスナップボタン付き。


1枚で3通りの使い方ができます。


リラックスタイムにも作業時にも


お使いいただけます。








POINT3■モバイルバッテリー使用で屋外OK

モバイルバッテリー使用で室内はもちろん、


冬キャンプやスポーツ観戦などアウトドアでも


大活躍！


3枚のヒーターが、底冷えした体をしっかり


温めてくれます。








POINT4■3段階の温度設定

温度調節は3段階で、強/中/弱の切り替えが


可能。


寒い時には強モードで温まり、


温まってきたら弱に替えるなど、


快適な温度をお選びいただけます。








POINT5■切り忘れ防止機能付き

電源を切り忘れても3時間で自動的に切れる


オートオフ機能搭載のため、安心してご使用


いただけます。








POINT6■使いやすい長さの電源コード

電源コードは使いやすい1.3mを採用。


コンセントに差しても十分な長さがあるため、


使用場所を限定されず、ストレスなくご使用


いただけます。








POINT7■持ち運び時の誤作動を防止


スイッチを長押しすると電源オンになる仕様で、


持ち運び時の誤作動を防止。


勝手に電源が入らないため、安心してご使用


いただけます。









商品仕様



アイボリー（IV）

モカ（MO）


[表1: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/356_1_9374baf83827a763cf7b29df3b40b5c9.jpg?v=202508210956 ]





アイボリー（IV）

モカ（MO）


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/356_2_3453d3375ecc420ffb097b66b1edf752.jpg?v=202508210956 ]



販売情報


■2025年8月21日（木）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始


　「あったかキルティング USB給電式2WAYフットウォーマー」LCAWA019


　https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcawa019


　「あったかキルティング USB給電式3WAYブランケット」LCAWA020


　https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcawa020



■2025年8月22日（金）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始




ブランドコンセプト




ー暮らし、イロドルー



あなたの心を愉しさでイロドル。



日々手にとるモノ、 目に触れるモノ


様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を



「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。



ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、


潤い、心満たされる時間と体験になるように。



モノがあるよろこびを。


ココロ満たされるよろこびを。




会社概要




[社名]　　　ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者]　　代表取締役　池田 祐一
[設立]　　　2003年7月29日
[本社]　　　大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ]　　https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容]　「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
　　　　　　お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供