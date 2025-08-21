株式会社ゼロフィールド、暗号資産マイニングマシン・GPUサーバー導入時にサブスククレジット利用可能に

株式会社ゼロフィールド

高性能GPUサーバーおよび暗号資産マイニングマシンの企画・販売を行う株式会社ゼロフィールド（本社：東京都港区、代表取締役：平嶋遥介）は、このたびサブスクソリューションズ株式会社（テモナ株式会社100％子会社）が提供するサブスク型ファイナンスサービス「サブスククレジット」の取り扱いを開始しました。

■導入の背景

マイニングマシンやGPUサーバーは、ブロックチェーン・Web3・AI分野における演算基盤として不可欠な設備ですが、導入には1台あたり数百万円～数億円規模の費用が発生します。ゼロフィールドでは、こうした高額導入コストのハードルを下げるべく、「サブスククレジット」の導入を決定しました。これにより、法人・スタートアップ・研究機関など、より多くのお客様に柔軟かつ負担の少ない機器調達手段を提供することが可能となります。

■「サブスククレジット」とは

サブスクソリューションズ株式会社が事業者に代わって、機器・設備を一括購入し、利用企業へ月額型サブスクで提供します。途中返却または所有が選択できるレンタル＋割賦＋リースの新たなファイナンスサービスです。新品・中古を問わず利用可能、で契約期間は6ヶ月から最長5年まで柔軟に対応しています。

https://subsc-credit.temona.co.jp/

＜主な特徴＞

機器の導入の際に当サービスを利用することでリースよりも安く(※)支払いをサブスクで分割化できるとともに、レンタル（途中返却可能）又は自社所有が選択できる。

※途中返却時は総額で割安となります。また料率に関してはリース/割賦料率1.85%～の元利均等方式を根拠として表記しています。

■今後の展望

今回の「サブスククレジット」導入により、ゼロフィールドは先端インフラ機器を必要とする多様な事業者の設備導入障壁を大幅に引き下げることが可能となりました。当社は今後も、誰もが先端技術を活用できる社会の実現に向け、柔軟な設備提供と技術支援を進めてまいります。

■会社概要

株式会社ゼロフィールド

【代表者】平嶋 遥介

【所在地】東京都港区芝浦3-4-1

【設立】2017年4月

【事業内容】暗号資産マイニング、AI・データセンター運営 等

【コーポレートサイト】https://zerofield.biz/

【マイニングマシンサイト】https://minerfield.com/

【GPUサーバーサイト】https://gpuserver.zerofield.biz/

※株式会社ゼロフィールドは、株式会社トリプルアイズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：山田 雄一郎、東京証券取引所グロース市場《証券コード：5026》）のグループ企業です。

サブスクソリューションズ株式会社（テモナ100%子会社）

【代表者】佐川 隼人

【所在地】東京都渋谷区渋谷3-2-3 帝都青山ビル6F

【設立】2024年11月

【事業内容】サブスクリプション事業者向けのファイナンスおよびSaaSソリューションの提供

【コーポレートサイト】https://subsc-solutions.co.jp/



テモナ株式会社（証券コード：3985）

【代表者】代表取締役社長 佐川 隼人

【所在地】東京都渋谷区渋谷3-2-3 帝都青山ビル6F

【設立】2008年10月

【事業内容】サブスクリプションに関わる各種支援事業

【コーポレートサイト】https://temona.co.jp/

