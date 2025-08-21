LF Decentralized Trust「中央銀行デジタル通貨 (CBDC)」電子ブックを公開

The Linux Foundation Japan

LF Decentralized Trust「中央銀行デジタル通貨 (CBDC)」電子ブック

LF Decentralized Trustより発行された電子ブック「Central Bank Digital Currencies」の日本語版「中央銀行デジタル通貨 (CBDC)」が公開されました。

こちらからダウンロードできます : https://www.linuxfoundation.jp/publications/2025/08/cbdc-ebook-2025-jp/(https://www.linuxfoundation.jp/publications/2025/08/cbdc-ebook-2025-jp/)

オープンソースによるCBDCのイノベーションを探る

オープンでベンダー中立な分散台帳技術（DLT）が、世界中のデジタルキャッシュと中央銀行デジタル通貨（CBDC）の未来をどのように形作っているかをご覧ください。グローバルな実装の詳細な事例と共同開発の実践に関する洞察を掲載したこの電子ブックは、金融システムの発展におけるオープンソース技術の役割を理解したいすべての人にとって不可欠なリソースです。