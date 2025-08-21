異世界TOKYOで歌うVSinger「音風 いろは」 YouTube公開

アニソフィア株式会社

アニソフィア株式会社が運営するVTuber事務所「アニソフィア」は、異世界TOKYOで歌うVSinger「音風 いろは（おんぷう いろは）」の公式YouTubeチャンネルを開設し、2025年8月7日（木）に初投稿動画として「幽霊東京」の歌ってみた動画を公開しました。続いて、8月8日（金）には「ベノム」の歌ってみた動画を公開しました。

2025年8月21日（木）現在、初投稿からわずか2週間でチャンネル登録者数は1万人を超えています。

今後は、歌ってみた動画やオリジナルMV（ミュージックビデオ）、音楽ライブなど、「音風 いろは」の魅力が詰まった音楽コンテンツをお届けしていきます。

異世界TOKYOで歌うVSinger

「音風 いろは（おんぷう いろは）」のストーリー・プロフィール

異世界から響くハイトーン、エモーショナルな歌声、表現力、心の叫びで魅了するVSinger。

バーチャルシンガーソングライターとして、初ライブやオリジナル曲発表をめざす。

胸元で輝くピンクサファイアのジュエリーは、異世界TOKYOへの扉をひらく鍵＆魔除け。

- 公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@iroha_anisophia- 誕生日：6月27日- キャラクターデザイン：はる雪（https://x.com/haruyuki_nijyou）- MVイラスト制作：ねづみどし（https://x.com/nezumidosi_）

「音風 いろは」公開コンテンツ

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=OKwmWgZ2Dsg ]- 【歌ってみた】幽霊東京 - Ayase / 音風 いろはhttps://youtu.be/OKwmWgZ2Dsg?si=m-enxQaqDstWBB_

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=7_2CtRLvLoo ]- 【歌ってみた】ベノム - かいりきベア / 音風 いろはhttps://youtu.be/7_2CtRLvLoo?si=TEAjeJMArVGy17f8

「アニソフィア」とは

「アニソフィア」は、アニソフィア株式会社が運営するVTuber事務所。世界に誇る、日本のアニメ・漫画やアニソン、ボカロP、歌い手、アニメ声優、ゲーム、かわいいイラストなどのカルチャーを、ジャパニーズアニメルックキャラクターなどのIP（Intellectual Property）を通じて、グローバルに発信します。

「アニソフィア」とは、「アニメ」「アニソン」「ソフトウェア」「ソフィア（叡智）」の組み合わせ。クリエイターの叡智やソフトウェアの力を結集し、創造性・革新性を追求したIPビジネスを展開します。VTuberという生きているIPを創造し、2次元・2.5次元・3次元の世界を行き来する人気IPへ進化させます。オリジナルミュージックビデオや次世代バーチャルコンテンツなどの各種配信コンテンツを通じて、世界中のユーザ・ファンとの深い絆を築き、楽しめる・共感できる・癒される・心踊る体験を提供します。

所属タレント紹介

推し活系VTuber「桜葉 まあや」

漫画・アニメ・女性アイドルが大好きな、神田神保町生まれの17歳。漫画・アニメ・女性アイドルなどを熱く紹介する「推し活」動画、「アニソンを歌ってみた」動画などを配信。

YouTube：https://www.youtube.com/@maaya_anisophia

お嬢さま系VTuber「葉室 みれい」

北海道育ちのお嬢さま系VTuber。故郷北海道を愛し、北海道の魅力を伝える配信活動に熱心に取り組む。歌とダンスが大好きで、叶えたい夢は武道館でのワンマンライブ。

YouTube：https://www.youtube.com/@mirei_anisophia

アート系VTuber「竜葉 えめら」

異世界からやってきた竜の女の子。アート系VTuberとして、 歌ってみた動画やお絵描き動画、美術館めぐり、ゲーム配信、食レポなど、幅広い活動に挑戦。

YouTube：https://www.youtube.com/@emera_anisophia

時空を飛ぶVSinger「香祇夜 碧葉」

1770年（明和7年）、江戸の街で何かにつまずいて思いっきりこけてしまったタイミングに、2025年（令和7年）の東京へタイムスリップ。儚さ、憂い、優しさが混在するウィスパーボイスと、天性の透明感や歌唱力で心揺さぶるVSinger。

YouTube：https://www.youtube.com/@aoba_anisophia

会社概要

社名：アニソフィア株式会社

設立：2024年4月17日

資本金：1億円

所在地：東京都中央区晴海1-8-10 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーX 27階

代表者：三清 慎一郎

WEB：https://www.anisophia.com/

事業内容：VTuber事務所運営