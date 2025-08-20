東京のトップゾーンの土地、ラグジュアリーな住宅建築と空間、そして、ライフスタイルにまでよりそう、外国人富裕層に特化した BESPOKE LIVING “AEX” 始動。

東京都心の物件購入に新しい体験と価値をもたらす

外国人富裕層に向け、港区・中央区など東京中心部において土地から住宅建築、さらには入居後のコンシェルジングまでトータルに洗練された上質を提供するエクスクルーシブなブランド “AEX(https://aexbespoke.com/)” 。南青山を拠点にグローバルに住宅建築や空間デザインを手がける「黒崎 敏 / APOLLO」と、富裕層向け不動産・マネジメントを専門とする「エリック・ナスリディノブ/ E-HOUSING」を中心に、これまでにない価値を提供するプロジェクトが始動する。

AEX、それは東京に新たな住まいのかたちをもたらす、住宅専門のホワイトグローブサービス。建築家やデザイナー、エンジニアや不動産マーケットのリーダーなど各分野のエキスパートが一つのチームとして結集し、お客様の理想を具現化。 AEXが手がけるモダンなイノベーションと日本の雅を完璧に融合させた物件は、快適と洗練を備えながら、時との経過とともに高まり続ける資産価値の向上にも貢献する。

AEXの魅力



1.世界基準の専門性

最先端を追求する建築家・デザイナー・エンジニアが、世界のベストプラクティスと日本の伝統的な美意識を融合させ、グローバルでありながら唯一無二の住宅を実現。

2.時を超えるデザイン

次世代のスマートホーム技術やサステナブルな建築手法、変化するライフスタイルに対応する空間設計など、未来を見据えた市場の一歩先を行く住まいを提案。

3.ラグジュアリーと利便性の融合

東京の中心ながら、静かに寛げる究極のプライバシー空間。洗練された生活体験を可能にする一方、都心のエネルギーも思う存分満喫できる住環境を創出。

4.ホワイトグローブサービス

コンセプト設計から竣工まで、一貫してきめ細やかにサポート。プロジェクトマネージャーやキュレーターとして、ストレスなくお客様のビジョンを体現。

5.持続する美しさと価値

時とともに価値を増すデザインと厳選された立地が相まって、資産価値の安定的な上昇に貢献。オーナーから求められる堅実なポートフォリオ形成に寄与。

AEXのサービスプロセス

1.東京中心地の土地のご紹介＆多言語コーディネート

国内外の富裕層をメイン顧客に持つ「E-HOUSING」独自のネットワークを駆使して、港区・中央区・渋谷区など東京の中心地の希少な土地をご紹介。多言語コミュニケーションに対応し、土地探しから入居後まで、トータルにサポート。

2.建築で体現する真の洗練とラグジュアリー

東京・南青山を拠点にハイエンドな住宅建築や空間デザインをグローバルに手がける「APOLLO」が、それぞれの土地・環境や、使用目的・ライフスタイルなどに合わせた、唯一無二の上質な建物・空間を創出。日本はもちろん、世界を舞台に重ねてきたラグジュアリー・デザインの実績を、“AEX”として組み込む。

3.随所にインストールするクラフツマンシップ

インテリア／エクステリアにおいて、使用する素材の一つひとつに至るまで。世界で愛されるブランドやクリエイターと手を組み、全体を総合的にプロデュース。ここでしか実現することができない、まさに “AEX”という、タイムレスな価値を提示する。

4.理想と上質を叶え続けるライフタイムケア

衣・食・住、さらには多彩なサービスやエンターテインメントなど。日々の多様な要望に応ていくことも、 “AEX”の大切なミッション。空間が完成し入居したその瞬間に、AEXという新たな物語がはじまる。

黒崎 敏

AEX _ クリエイティブディレクター

株式会社APOLLO CEO / ARCHITECT

世界の富裕層の真の要望を満たす

唯一無二の土地や建物を具現化する



クローズドなことの多い有益な不動産情報、質の高い建築家や施工会社との接点の少なさ、そして多言語によるコミュニケーションなど、外国人富裕層クライアントが東京において優良な用地を取得しハイレベルな建築を計画・建設するには、想像以上に高いハードルが数多くあります。AEXとは、そのすべてを高いレベルで解決可能にする、トータルソリューションの力です。世界の富裕層の多様なニーズを深く読み取り、あらゆる要望を満たす唯一無二の土地や住宅を提供すること。さらには、住み手・使い手の人生を真に豊かにするサービスやホスピタリティを含めたトータルな価値を創造し続ける建築不動産界のバトラーのような存在を目指し、クライアントとともに社会価値を創出できる、ハイエンド・ライフスタイルのパートナーになっていきたいと考えています。

エリック・ナスリディノブ

AEX _ プロジェクトマネージャー

株式会社E-HOUSING CEO

時を超えた美しさを重視する

未来志向のラグジュアリー住宅を提供

日本の高級住宅不動産の新しい未来を形成するAEX 。住宅市場に特化した優秀なサービスとして、東京で家を建てることの意味を再定義し、建築家やデザイナー、不動産市場のリーダーなど各界のスペシャリストたちが手を組み、各オーナーの夢や理想を体現します。私たちが手がけるすべてにおいて、現代の革新性と日本の伝統的な優雅さをシームレスに融合させ、快適さと洗練さを提供するだけでなく、時間が経つにつれて価値が高まる物件を生みだします。 私たちは、お客様の現在のアイデンティティを映し出すとともに、将来の夢やニーズの変化にも柔軟に対応できる住空間を届けることで、人生をより豊かに彩るお手伝いをいたします。 AEXは、革新と芸術性をかたちにし、唯一無二を求める方々のニーズに応える住空間を提供します。





建築家の黒崎敏が2000年に創設。東京・南青山を拠点にグローバルな建築・デザインチームとして活動を続ける。邸宅、ヴィラ、リゾートホテル、コンドミニアムといった領域において設計やデザインを手がけるだけでなく、世界のビッグ・ブランドや企業との商品開発やブランド・デザインも手がける。

インバウンドが約7割、国内在住の外国人が約3割という、外国籍の富裕層クライアントを専門にハイエンドな不動産サービスを提供。東京都心の不動産賃貸・売買だけでなく、不動産バリューアップやプロジェクトマネジメント（PM）サービスを手掛け、現代に適した新しい不動産販売手法を導入している。

