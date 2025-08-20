社名「しかくいまる」が商標登録を取得。“言葉とクリエイティブの融合”で貢献する共創パートナー企業

株式会社しかくいまる

株式会社しかくいまる（所在地：神奈川県横浜市、代表取締役：伏見香代子）は、社名である「しかくいまる」の商標登録を取得しました。

当社は、企業や個人が抱える課題や悩みを、言葉とクリエイティブの力で可視化・整理し、解決へ導く共創型のパートナー企業です。

商標登録の背景

企業やブランドが抱える、「なんとなくうまくいかない」「うまく言葉にできない」といった、漠然とした違和感。私たちは、そうした曖昧な感覚こそが価値創造の出発点であり、未来への可能性を秘めていると考えています。

社名の「しかくいまる」は、「なんだかよくわからないもの」を表しています。まだ言葉になっていない価値と丁寧に向き合い、ともに形にしていく。そんな想いを込めた社名です。

このたびの商標登録は、当社の提供価値や姿勢をより広く認知していただくとともに、独自のブランドとしての信頼性を高め、知的財産を保護することを目的としたものです。

今後も「しかくいまる」の名のもとに、課題を見出し、磨き、解決へとつなげる共創のパートナーとして、価値ある変化を生み出してまいります。

しかくいまるの事例とサービス紹介

コンテンツ制作にとどまらず、ブランディング支援やSNS運用、ブランドメッセージの再構築など、戦略立案から施策の実行までを一貫してサポート。多角的な支援を通じて、多様な業界・業種の課題解決に貢献してきました。

具体的な事例紹介：https://shikakuimaru.com/case(https://shikakuimaru.com/case)

■ 個人向けインタビューサービス『聞き手クリエイション』

取材のプロ集団が手掛ける、個人向けインタビューサービスです。経営者の広報用インタビュー、就職・転職活動に向けたセルフブランディング、人生の記録や家族との思い出づくりなど、さまざまな用途にご活用いただいています。

聞き手クリエイション サービスサイト：https://kikite.net/(https://kikite.net/)

■ 感性にフォーカスするメディア『Sense of…』

AIが台頭する現代において、改めて見直されているのが、人間らしい「感性とこだわり」です。当社のオウンドメディア『Sense of…（センスオブ）』では、「あなたの感性はあなたのもの」をタグラインに掲げ、年齢・属性・嗜好の異なるライター陣が、それぞれの感性にもとづく記事を執筆・公開しています。個人の実体験や感性、偏愛と連動したPR記事の制作・掲載も可能です。

Sense of…：https://sense-of.shikakuimaru.com/(https://sense-of.shikakuimaru.com/)

「どうしたらいいかわからないけれど、とにかく素敵な感じにしたい」

そんなときは、しかくいまるにご相談ください！

今のままではいけない気がする。

でも何がダメなのか、何をどうしたらいいのかわからない。

そんなふわっとした課題や違和感をお持ちでしたら、ぜひ私たちにご相談ください。

言葉とクリエイティブの力で課題を抽出・整理し、本質的な解決へと導きます。

【会社概要】

会社名：株式会社しかくいまる

創業：2020年1月6日

所在地：神奈川県横浜市西区高島二丁目11番2号 スカイメナー横浜519

連絡先：info@shikakuimaru.com

代表取締役：伏見香代子

事業内容：WEBコンサルティング／クリエイティブディレクション／各種コンテンツ企画制作・編集

公式サイト：https://shikakuimaru.com/

【商標登録詳細】

商標権者：株式会社しかくいまる

登録番号：6946173

登録日：2025年7月8日

区分：第35類 ビジネスコンサルティングその他 ／第42類 デザインの考案その他