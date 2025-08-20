あまねキャリア、磐田市、パーソルビジネスプロセスデザインと磐田市における「学び×共創」の推進を目的とした「学び×共創の地域連携に関する協定」を締結

あまねキャリア株式会社

組織開発・地域開発を手掛けるあまねキャリア株式会社（本社：静岡県浜松市、代表取締役CEO：沢渡あまね）は、静岡県磐田市（市長：草地博昭）およびパーソルビジネスプロセスデザイン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：市村和幸）と「学び×共創の地域連携に関する協定」を締結いたしました。本協定に基づき、あまねキャリアが共同開発した実践的な人材育成プログラムを通じて、磐田市の共創文化醸成と生産性向上に貢献してまいります。

協定締結の背景

磐田市では「安心できるまち、人が集まる磐田市」の実現に向けて積極的な「公民連携」を推進しており、2025年度の重点戦略の一つとして「子育て・学びの環境の共創」を掲げています。

一方、あまねキャリアは「「越境」「共創」で価値創造する社会に」をビジョンに、全国の企業・自治体などの学びを軸にした共創の組織創り、文化づくりを手掛けています。地域広域では「読書ワーケーション」（愛知県豊橋市）「越境学習の聖地・浜松」（静岡県浜松市）などの学びと共創の活動を主導して参りました。

磐田市が目指す共創のまちづくりと、あまねキャリアが推進する学びと共創の文化創造、パーソルビジネスプロセスデザインが研究・実践を重ねたチームワーキングおよび人材育成のノウハウを「共創」し、今回の協定締結に至りました。

本協定では、磐田市における「学び×共創」の地域連携推進において、3 者が相互協力・連携のもと実践的な学びを重ね、共創のまちづくり文化の醸成を図ることを目的としています。その第一弾として、2025 年秋には市職員に向けた「ライトプロジェクトマネジメント研修」（あまねキャリアとパーソルビジネスプロセスデザインの共同開発）の実証実施を行います。共創で成果を出すために不可欠な、プロジェクトマネジメント（仕事の組み立て方）の基本を 3～4 時間で効率良く学習できる人材育成プログラムです。このほか、地域及び地域広域の自治体や企業と連携した学び×共創の取り組みの後押しなど、学びを軸にした新たな文化創造を加速します。

代表者コメント

あまねキャリア株式会社 代表取締役CEO 沢渡あまね

「「共創」を掲げる自治体や企業が全国に増えてきました。一方で、共創で成果を出すやり方に慣れていない人たちが多いのもまた実情です。このたび、共創のまちづくりを目指す磐田市様、チームワーキングを探求し続けるパーソルビジネスプロセスデザイン様とともに、三者の共創で学びを軸にした地域づくりに取り組むことになりました。磐田市および地域広域の企業や自治体の、学びによる共創の景色をみなさんとともに描いていきたいと思います。スポーツも学びも盛んな、カラフルな地域を創造しましょう。」

磐田市長 草地博昭様

「今回の協定締結は、磐田市が目指す「安心できるまち、人が集まるまち」の実現に向けた重要なステップです。本市がまちづくりのキーワードとして掲げている「共創」は、市民をはじめ、地域、企業、学校など多くの皆さまと新しい枠組みを作り、新たな価値や仕組み・事業などをみんなで共に創っていく考え方です。これにより、地域のつながりや安心感が高まるとともに、磐田市の魅力向上につながると考えています。 今年度は市職員を対象に研修を実施し、共創の考え方や実践方法を市役所内に浸透させます。その後、地域においても「学びと対話」を土台に、市民や企業等が協力して新しい価値を創り出せる環境づくりを進めていきたいと考えております。」

パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 執行役員 ビジネスエンジニアリング事業本部 本部長 小野陽一様

「今回の地域連携協定締結に伴う取り組みでは、当社が持つ『より良い仕事の進め方』に関するノウハウを最大限活かし、地域特有の課題に即した支援策を整備し、磐田市ならびに地元企業の生産性向上に貢献すべく尽力してまいります。

今後は、磐田市様・あまねキャリア様と共に文教連携や公共案件化、スポーツ振興における連携、地元企業との連携などを通して継続的に生産性向上に寄与できるような成果を上げていきたいと考えております。」

▼あまねキャリア株式会社

あまねキャリア株式会社は「景色を変えて、組織を変える」をミッションに、組織変革を支援します。作家・ワークスタイル＆組織開発専門家の沢渡あまねが、これまで400以上の企業・自治体・官公庁の問題・課題に向き合ってきた知見と経験を注入～企業顧問・講演・セミナー・執筆などで組織をエンパワーします。

https://www.amane-career.com/