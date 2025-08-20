アークティックウルフジャパン合同会社

ミネソタ州イーデンプレーリー発 - セキュリティ運用における世界的リーダーであるArctic Wolf(R)の日本法人アークティックウルフジャパン合同会社（本社：東京都渋谷区、以下Arctic Wolf）は本日、Arctic Wolf Aurora プラットフォーム(https://arcticwolf.com/ja/aurora-platform/)とそのソリューションポートフォリオが、イノベーション、お客様の成功、そしてパートナーの成長によって、世界的な勢いを拡大していることを発表しました。この1年間、Arctic WolfはAIを搭載したAurora プラットフォームに多大な投資を行ってきました。その中でも「Aurora Endpoint Security」のリリースによって、お客様に測定可能なセキュリティ成果を提供し、パートナーが新たな収益源を獲得し、より大きな価値を提供できるようサポートする新たな機能と特徴を導入しました。



Arctic Wolfの社長兼最高経営責任者であるニック・シュナイダーは次のように述べています。

「Aurora プラットフォームは、真に効果的な成果を生み出すセキュリティ運用のための統合されたAI主導の戦略を求めるお客様とパートナーの皆様からのニーズに応えるために開発されました。私たちは、わずか半年でAurora Endpoint Securityがそのようなビジョンの中心的な存在となったと考えています。Aurora Endpoint Securityは、お客様の防御を強化し、パートナーの皆様がより大きな価値を提供できるようサポートするだけでなく、サイバーリスクを根絶するための取り組みにおいても、プラットフォーム全体にわたる継続的なイノベーションを行うことで目に見える成果をもたらしています」

世界中で10,000を超えるお客様を保護し、満足度の向上を実現

Arctic Wolfは、お客様に対する成果へのコミットメントこそがAurora プラットフォームが現在展開されている市場における顧客満足度スコアに反映されていると考えています。また、以下のGartner Peer Insights(TM)のVoice of the Customer（お客様の声）に関する最新レポートで言及されているように、Arctic Wolfは4つの主要なセキュリティ市場で最高のWillingness to Recommend（推奨度）スコアを獲得しており、これが当社の全体的な成功を裏付けていると考えます。

- Arctic Wolf は、2025年5月のGartner Peer Insights(TM)の Voice of the Customerエンドポイント保護プラットフォーム部門において、2025年1月31日時点の44件のレビューに基づき、100％の推奨度スコアを獲得した唯一のベンダーです。(https://arcticwolf.com/resources/press-releases/arctic-wolf-is-the-only-vendor-recognized-with-100-willingness-to-recommend-score-in-2025-gartner-peer-insights-voice-of-the-customer-for-endpoint-protection-platforms/)- Arctic Wolf は、Gartner Peer Insights(TM) のVoice of the Customerマネージド・ディテクション＆レスポンス部門において、2024年9月時点の251件のレビューに基づき、98％の推奨度スコアを獲得し、Customers’ Choice Distinctionに選出(https://arcticwolf.com/resources/press-releases/arctic-wolf-managed-detection-and-response-receives-customers-choice-distinction-from-gartner-peer-insights/)されました。- Arctic Wolfは、2025年7月のGartner Peer Insights(TM) Voice of the Customer脆弱性評価部門において、2025年4月30日時点の38件のレビューに基づき、お客様から5つ星の総合評価と100％の推奨度スコアを獲得した(https://arcticwolf.com/resources/press-releases/arctic-wolf-is-the-only-vendor-recognized-with-a-five-star-rating-and-100-willingness-to-recommend-score-in-the-2025-gartner-peer-insights-voice-of-the-customer-for-vulnerability-assessment/)唯一のベンダーです。- Arctic Wolf は、2024年12月のGartner Peer Insights(TM) Voice of the Customerコンピュータベースのセキュリティ意識向上トレーニング部門において、2024年10月31日時点の51件のレビューに基づき、100％の推奨度スコアを獲得しました(https://arcticwolf.com/resources/press-releases/arctic-wolf-receives-100-willingness-to-recommend-score-in-2024-gartner-peer-insights-voice-of-the-customer-for-security-awareness-computer-based-training/)。

パートナーエコシステムが世界的な勢いを牽引

Arctic Wolfのプラットフォーム戦略は、パートナーエコシステム全体の世界的な成長を後押ししてきました。過去1年間でチャネルネットワークを50％以上拡大し、EMEA（欧州・中東・アフリカ）地域では約90％、ANZ（オーストラリア・ニュージーランド）地域では140％の成長を達成したほか、新たな保険仲立人パートナーも獲得しました。この勢いは業界からも高く評価されており、Aurora PlatformはCRNの2024年 Product of the Year Awardのセキュリティオペレーションプラットフォーム部門(https://arcticwolf.com/resources/press-releases/arctic-wolf-aurora-platform-sweeps-judging-at-crn-2024-products-of-the-year-awards/)を受賞し、テクノロジー、収益と利益、顧客ニーズの3つのサブカテゴリーすべてを制覇しました。

Pellera Technologies(https://pellera.com/)のサイバーセキュリティ販売バイスプレジデント、Tony Petcou氏は次のように述べています。「Arctic Wolf Auroraプラットフォームは、オープンアーキテクチャと包括的なポートフォリオを通じて、サイバーセキュリティにおいて最高の成果をもたらしています。当社のツールとの統合も容易であり、お客様を保護する能力を強化し、コラボレーションによる成功のチャンスを拡大してくれています」

Aurora Endpoint Security - 半年間のイノベーション

2025年2月のリリース以来、Aurora Endpoint Security(https://arcticwolf.com/ja/)はAurora プラットフォームの中核となり、Arctic Wolfが現代のエンドポイント保護を刷新するために投じた大規模な投資を反映しています。現在、世界中のお客様がAurora Endpoint Securityを活用し、防御を強化することで、行動検知エンジン、刷新されたインターフェース、エンタープライズグレードの保護を大規模に展開できるマネージドサービスプロバイダー（MSP）の可用性の拡張といった、新たな革新によるメリットを享受しています。

Arctic Wolf Aurora プラットフォームの詳細は、arcticwolf.com/ja/aurora-platform(https://arcticwolf.com/ja/aurora-platform/)をご覧ください。

Arctic Wolfについて

Arctic Wolf(R)はグローバルなセキュリティオペレーションのリーダーとして、初のクラウドネイティブなセキュリティオペレーションプラットフォームによってサイバーリスクを終わらせます。オープンXDRアーキテクチャを基盤とするArctic WolfのAuroraプラットフォームは、大規模なスケールで稼働し、AIの力と世界トップクラスのセキュリティ専門家の知見を組み合わせることで、24時間365日の監視、検知、対応、リスク管理を実現します。Arctic Wolfは効果的なセキュリティを実現します！

