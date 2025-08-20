8月21日(木)・26日(火)ウェビナー開催【大学教授で産業医の先生が語る、最近よく耳にする「発達障害」って何？マルっと解説します】

株式会社エムステージ

株式会社エムステージ(本社:東京都品川区、代表取締役:杉田雄二)産業保健事業部は、8/21(木)・26(火) 同日ともに11時より、発達障害をテーマとしたウェビナーを開催いたします。

8/21(木)11時 お申し込みはこちら :https://mstage-corp.zoom.us/webinar/register/3017555667758/WN_405B-IdlQK-TgUXykeF52A8/26(火)11時 お申し込みはこちら :https://mstage-corp.zoom.us/webinar/register/5017555668359/WN_VbFY1Q0NR9SPEPEMI_vnYA

ウェビナー概要

発達障害は、その有病率が高い事が近年明らかになってきました。周りにそういった特性の人がいるかもしれないし、もしかしたら自分にもそういう部分があるかもしれない。そもそも発達障害とは何か、その特性に合わせてどのようにうまく付き合っていけばよいのか、発達特性に応じた関係構築のポイントを、職場における様々なシチュエーションや実例を交えて、大学教授で産業医の小野先生が解説します。

正しい理解と適切な支援を行うための情報をお伝えいただきますので、

職場のコミュニケーションでお悩みをお持ちの方は、ぜひご参加をお待ちしております。

こんな方におすすめ- 発達障害とは何か、正しい知識を得たい方- 職場におけるコミュニケーション改善のヒントを得たい方- 発達特性に応じた関係構築のやり方を知りたい方開催概要- 開催日時 ：2025年8月21日（木）11:00-12:002025年8月26日（火）11:00-12:00※両日ともに同内容となります。- 開催方法 ：オンライン（Zoom）- 参加費 ：無料

登壇者

日本医師会認定産業医・大阪大学大学院医学系研究科招聘教授・

和歌山大学名誉教授

小野 次朗

臨床/研究/教育など大阪大学ならびに附属病院で勤務。和歌山大学でも発達障害に関する教鞭をとる。嘱託産業医として複数の企業を担当し、発達障害のある従業員との面談や人事担当者からの相談に対応、企業において発達障害の知識が不可欠であると感じている。

株式会社エムステージ

産業保健事業部 事業開発室 室長

尾尻 了介

大学院修了後、大手ヘルスケア企業を経て、エムステージグループ参画。部門の立ち上げ、複数の新規事業立ち上げを担当し、2022年より現職。新サービス『Sanpo保健室』の開発責任者を務める。これまで100社以上の健康経営施策の企画・運用等のコンサルティングを担当。

8/21(木)11時 お申込みはこちら :https://mstage-corp.zoom.us/webinar/register/3017555667758/WN_405B-IdlQK-TgUXykeF52A8/26(火)11時 お申込みはこちら :https://mstage-corp.zoom.us/webinar/register/5017555668359/WN_VbFY1Q0NR9SPEPEMI_vnYA

※本セミナーは法人向けセミナーとなります。

競合他社様、並びに個人事業主様（gmailやyahoo!等のフリーアドレス）のお申込みは

お断りさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

■株式会社エムステージについて

エムステージは、企業の産業保健支援と医療人材総合サービスの2つの事業を展開しています。

産業保健支援事業では、産業医のご紹介からストレスチェックツールの提供、報告会や研修といった実働支援までをワンストップでサポート。産業保健改革を後押しすることで、生産性の向上や医療費の適正化に貢献していきます。

医療人材総合サービス事業では、医療機関と医療従事者の最適なマッチングを支援。多様な働き方を可能にし、すべての人が最大限に能力を活かせるようにすることで、誰もが安心して医療を受けられる社会を実現します。

エムステージの産業保健事業部は「すべての人が健康にいきいきと働く社会へ」をビジョンに、今後も、企業の意義ある産業保健活動・健康経営(R)の実現と促進をめざしてまいります。

【会社概要】

社名： 株式会社エムステージ

設立：2003年5月

本社：東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower 5F

代表取締役：杉田 雄二

サービスサイト(https://sangyohokensupport.jp/)

コーポレートサイト(https://www.mstage-corp.jp/)

※「健康経営」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。