TESSグループ、「佐賀伊万里バイオマス発電所」にてアナリスト向けに発電所の見学会を実施

テスホールディングス株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：山本 一樹、以下「当社」）は、連結子会社である株式会社伊万里グリーンパワー（本社：佐賀県伊万里市、代表取締役社長：平倉正章 ）において、2025年８月19日（火）に「佐賀伊万里バイオマス発電所」（以下「本発電所」）の見学会を実施いたしましたことをお知らせいたします。

発電所見学の様子

本見学会は、アナリストの皆様に本発電所を現地で視察していただき、事業へのご理解を深めていただくことを目的として実施いたしました。当日は、本発電所建設までの経緯、設備概要、安定稼働に向けた取り組み及び地域・周辺環境への配慮等についてご説明させていただきました。ご参加いただいた方々からは「TESSグループによる燃料サプライチェーンの構築状況やインドネシアから発電所までの燃料物流が順調であること等、大変よく理解できた」といったご意見をいただき、当社グループが展開する持続可能で良質な燃料の安定調達及び環境や地域社会に配慮したバイオマス発電事業について、よりご理解を深めていただくことができたと考えております。

当社は、ステークホルダーの皆様に対し、当社グループへの更なる理解促進を目的としたIR活動を今後も積極的に実施してまいります。

※本発電所に関する詳細については、以下のプレスリリースをご参照ください。

【営業運転開始】佐賀伊万里バイオマス発電所～再生可能エネルギーの更なる普及及び地域社会の活性化に貢献します～

（2025年４月21日公表）

https://ssl4.eir-parts.net/doc/5074/tdnet/2595860/00.pdf

