「30分で押さえる「移転価格税制」（第5回）ローカルファイルの作成２.「独立企業間価格を算定するための書類」」無料Webセミナー開催

辻・本郷 税理士法人（本社：東京都新宿区、理事長：桑木小恵子）は、2025年8月26日（火）より「30分で押さえる「移転価格税制」（第5回）ローカルファイルの作成２.「独立企業間価格を算定するための書類」」セミナーを開催いたします。

第4回に引き続き、ローカルファイルを構成する２つの主要な書類のうち「独立企業間価格を算定するための書類」について取り上げます。

「独立企業間価格を算定するための書類」として、どのような資料を準備すべきか、またその際に押さえておくべき実務上の注意点やポイントを、実務担当者の視点からお伝えします。さらに、比較対象取引の選定についても、事例を交えながら、手順や考え方を分かりやすく解説します。

30分で押さえる「移転価格税制」（第5回）ローカルファイルの作成２.「独立企業間価格を算定するための書類～」詳細を見る :https://form.k3r.jp/ht_tax/250826?k3ad=prtセミナー概要

■セミナータイトル：30分で押さえる「移転価格税制」（第5回）ローカルファイルの作成２.「独立企業間価格を算定するための書類～」

■開催日（期間）：2025年8月26日（火）11時30分 ～ 2025年9月1日（月）17時00分

※講演時間は約30分

■開催方法：Webセミナー

■費用：無料

■定員：なし

■講演トピック：

1.「ローカルファイルを構成する2つの書類」の概要（第4回のおさらい）

2.「独立企業間価格を算定するための書類」の概要～その位置付けと実務上の重要性～

3.実務上特に重要と思われる書類

4.比較対象取引選定の実務

■備考：

1）事前に収録した動画をご視聴いただきます（講演時間は約30分となります）。

2）お申し込みいただいた方に、受講方法等を記載したご案内メールを視聴期間初日にお送りします。

■主催：辻・本郷 税理士法人

こちらよりお申込みください :https://form.k3r.jp/ht_tax/250826?k3ad=prt申込期限：2025年8月25日（月）17時00分まで講師情報伊東 真助（いとう しんすけ）辻・本郷 税理士法人 国際グループ/国際法人部 シニアコンサルタント 税理士伊東 真助（いとう しんすけ）

東京国税局調査部において27年間、大法人の調査とりわけ移転価格調査の専担部署にて従事。このほか、同調査第一部外国法人調査部門統括官として、主に金融業等の法人に係る国際課税に従事したほか、2年間の移転価格に関する事前確認審査部門（APA）を経て、2023年7月辻・本郷 税理士法人入社。同年10月税理士登録。現在は移転価格を中心に、国際税務業務に従事している。

法人概要

辻・本郷 税理士法人は、国内最大規模の税理士法人として全国90拠点、従業員数2000超、顧問先数19,000社の実績を有する。法人顧問業務や個人の資産税業務を中心として、そのほか、事業承継・医療・公益法人国際税務など、それぞれの専門分野ごとにコンサルティングを行っている。

■セミナーに関するお問い合わせ

consuldiv@ht-tax.or.jp（辻・本郷セミナー）

■記事に関するお問い合わせ

https://www.ht-tax.or.jp/contact/