疾走感と異空間で独自な世界観を生み出す″UNIVER23″が無料単独公演開催！8月24日BUZZ LIVE 渋谷で9月ワンマンライブに向けた集大成パフォーマンス

ファンテック株式会社（本社：東京都港区、代表者：園部 宗徳）のエンタメ事業『BM Promotion』に所属する6人組ボーイズグループ「UNIVER23（ユニバース）」が、9月23日開催予定の1stワンマンライブに向けた無料単独公演「UNIVER23 無料単独公演」を2025年8月24日（日）にBUZZ LIVE 渋谷（東京・渋谷）で開催することを発表いたします。

"23区から世界へ" を合言葉に、逆境を力に変え、新しい未来を切り開くボーイズグループUNIVER23が、疾走感と異空間で独自な世界観を生み出すパフォーマンスを披露。6月から実施している無料単独公演の第3弾として、オリジナル楽曲に加え、ここでしか見ることができないカバー曲披露や、ダンスセクションを堪能できる豪華な内容となっています。

6月、7月の無料単独公演は大盛況に幕を閉じ、まだまだ勢いが止まらない新星グループUNIVER23のパフォーマンスにご注目ください！

UNIVER23グループ写真

チケットはこちら :https://buzz-ticket.com/e/eyxwi1f8qa

見どころ満載の豪華ステージ内容

今回の無料単独公演では、UNIVER23の魅力を余すことなく体感できる特別なプログラムをご用意。

オリジナル楽曲パフォーマンス

デビュー曲「SUPER SONIC」をはじめとした、グループの世界観を体現するオリジナル楽曲を披露

限定カバー曲

この公演でしか見ることができない特別なカバー曲パフォーマンス

ダンスセクション

メンバーの個性と技術が光る圧巻のダンスパフォーマンス

6月、7月の公演を上回る、さらにパワーアップしたステージをお届けします。

ファン必見！豪華入場特典＆サイン会

単独公演フライヤー入場特典

ご入場時に「ランダムチェキ引換券」をプレゼント！ ライブ終了後、物販スペースにてランダムチェキと交換可能です。

特典会でサインをゲット！

受け取ったチェキを特典会にお持ちいただくと、メンバーから直筆サインがもらえます！

⚠️ 重要事項- 引換券の譲渡・受け渡しは禁止- 引換券はライブ開始10分後までのお渡し- 引き換えは当日のみ有効- 記入内容はサインのみ

イベント詳細

UNIVER23ロゴ『UNIVER23 無料単独公演』

開催日時： 2025年8月24日（日）

会場： BUZZ LIVE SHIBUYA

住所： 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-15-3神南プラザビルB1F

開場/開演： 18:00開場 / 18:30開演

チケット： 無料

チケット購入： buzz-ticket.com/e/eyxwi1f8qa(https://buzz-ticket.com/e/eyxwi1f8qa)

チケット販売情報

販売開始： 8月13日 22:00～

申し込み上限： 2枚まで

注意事項： 再入場不可

UNIVER23について

"23区から世界へ" を合言葉に活動する6人組ボーイズグループ。逆境を力に変え、新しい未来を切り開く強いメッセージ性と、疾走感溢れる独自の世界観で注目を集めている新星グループです。

メンバー構成

AMANE / 武藤天翔

YURI / 一ツ松勇宇吏

RAKU / 高橋楽

YU-KI / 松原侑輝

TAKERU

EK / えいこう

デビュー曲「SUPER SONIC」

YouTube MV視聴はこちら(https://youtu.be/erEjil-stoU?si=-KTuLcu6PfRHR4OD)

公式SNS

X（旧Twitter）： @univer__23(https://x.com/UNIVER__23)

Instagram： @official.univer23(https://www.instagram.com/official.univer23/)

メンバー個人SNS

AMANE / 武藤天翔

- X: @Ama_M_official(https://x.com/Ama_M_official)- Instagram: @amane_muto_official(https://www.instagram.com/amane_muto_official/)- TikTok: @amane_muto_official(https://www.tiktok.com/@amane_muto_official?_t=ZS-8wt1Qcf6UKX&_r=1)

YURI / 一ツ松勇宇吏

- X: @yuri_hitotumatu(https://x.com/yuri_hitotumatu)- Instagram: @yuri_hitotsumatsu(https://www.instagram.com/yuri_hitotsumatsu/)- TikTok: @yuri_hitotsumatsu(https://www.tiktok.com/@yuri_hitotsumatsu?_t=ZS-8wt1jbMOAH2&_r=1)

RAKU / 高橋楽

- X: @raku4215(https://x.com/raku4215)- Instagram: @raku_takahashi1(https://www.instagram.com/raku_takahashi1/)- TikTok: @rakutakahashi(https://www.tiktok.com/@rakutakahashi?_t=ZS-8wt1yFOcpHk&_r=1)

YU-KI / 松原侑輝

- X: @yuki_m_kapichan(https://x.com/yuki_m_kapichan)- Instagram: @yuki_m_kapichan(https://www.instagram.com/yuki_m_kapichan/)- TikTok: @yuki_m_kapichan(https://www.tiktok.com/@yuki_m_kapichan?_t=ZS-8wt25K9NTzl&_r=1)

TAKERU

- X: @kerukeru_25(https://x.com/kerukeru_25)- Instagram: @kerukeru_25(https://www.instagram.com/kerukeru_25/)- TikTok: @bamb0o0o0(https://www.tiktok.com/@_bamb0o0o0_?_t=ZS-8wt2HzHXBsi&_r=1)

EK / えいこう

- X: @etv_0926(https://x.com/etv_0926)- Instagram: @etv_926(https://www.instagram.com/etv_926/)- TikTok: @ekm0926(https://www.tiktok.com/@ekm0926?_t=ZS-8wt2TMsMARp&_r=1)UNIVER23_AMANEUNIVER23_YURIUNIVER23_RAKUUNIVER23_YU-KIUNIVER23_TAKERUUNIVER23_EKBM Promotion

進化とCreativeが止まらない新進気鋭のプロダクション。

エンターテインメント事業を通して世界中にワクワクを届けることをミッションに掲げている。

HP：https://bmpromotion.asia/

ファンテック株式会社

社名：ファンテック株式会社

代表者：園部 宗徳

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル

事業内容：

【WEB事業部】HP・アプリ制作、広告・SNS運用コンサルティング

【エンターテイメント事業部】各種キャスティング、マネジメント、楽曲制作

設立： 2021/11/25

HP：https://funtecinc.com



”ワクワクを科学する”

私たちはエンターテイメントとテクノロジーを通して、 世界にワクワクを届ける企業です。 「人の心を動かし、人の瞬間に立ち会い、 人の背中を押してくれるもの」 それがエンターテイメントと私たちは考えております。 ワクワクの先にある次の未来を広げ、 好奇心をカタチにします。



※ファンテック株式会社は、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。

【本件に関するお問い合わせ先】

ファンテック株式会社 エンターテイメント事業部

お問い合わせフォーム(https://bmpromotion.asia/contact/)からお問い合わせをお願いいたします。