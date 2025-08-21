旅行アプリ『NEWT（ニュート）』、「中国・上海旅行」に関する調査リポートを公開

株式会社令和トラベル

株式会社令和トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：篠塚 孝哉）が運営する、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』は、「中国・上海旅行」に関する調査リポートを公開しました。NEWTが実施したSNSアンケートの結果、半数以上が中国を観光地として「魅力的」と回答したほか、「昨年より上海旅行に興味が高まった」人が4割以上など、注目度の高さが浮き彫りになりました。さらに約5割が1年以内の上海旅行を希望しており、本場の中華グルメへの関心が旅行動機として大きな影響を与えていることが明らかになりました。

■調査サマリ

- 中国への観光地としてのイメージは半数以上が「魅力的」と回答- 約4割が「昨年より上海旅行への関心が高まった」と回答し、潜在的な需要拡大が顕在化- 旅行動機の最大要因は「本場の中華グルメ」で、Z世代のSNS中華トレンドが旅行欲を後押し

■令和トラベル 執行役員兼リサーチ統括 大木優紀（Ohki Yuuki）

最近、SNSを通じて発信される本場の中華グルメや、上海の洗練された街並み、モダンなカフェ・アート施設などに注目が集まり、従来の「中国・上海観光」のイメージを覆すようなトレンドが若い世代を中心に話題となっています。また、2024年11月30日から2025年12月31日までの日本人向け短期ビザ免除措置により心理的・手続き的なハードルが大幅に下がり、さらに航空便の増便によってアクセス面でも大きく改善されています。こうした状況を受け、今、中国・上海旅行への関心や意向にどのような変化が起きているのかを調査しました。

その結果、「いつか行ってみたい」という漠然とした憧れが、「今なら行けそう」という具体的な検討・行動へと変化しつつある現状が確認できました。

今後、中国・上海を新たな旅行先として積極的に選ぶ動きが、さらに加速していくと考えられます。

■観光地としての中国が再注目？半数以上の人が中国を観光地として「魅力的」と回答

中国（本土）に対する観光地としてのイメージについて聞いたところ、「とても魅力的だと思う」が23.7%、「まあまあ魅力的だと思う」が29.1%となり、半数以上の人がポジティブな印象を持っていることがわかりました。一方で「あまり魅力的だと思わない」が28.9%、「全く魅力的だと思わない」が18.4%とネガティブな回答も約47％あり、意見が分かれる結果となりました。

■上海旅行への関心が拡大中！4割以上が「1年前より興味が高まった」「1年以内に行きたい」と回答

1年前（2024年）と比べて上海旅行への興味の変化を聞いたところ、「かなり高まった」が22.0%、「少し高まった」が20.1%となり、約4割の方が興味の高まりを示しました。

この先1年以内の上海旅行への意向については、「ぜひ行ってみたい」が24.6%、「タイミングが合えば行きたい」が21.5%となり、約46%が前向きな意向を示しています。

■上海に行きたい理由の1位は「本場の中華グルメ」！「ビザ免除も」後押し！

上海旅行に「行きたい」と感じる理由を尋ねたところ、最も多かったのは「本場の中華グルメを楽しみたい」が34.7%という回答でした。Z世代を中心に火鍋や麻辣湯といった辛くておいしい中華グルメがSNSでも注目されており、こうした日常的な中華トレンドも旅行意欲を後押ししていると考えられます。

一方で、「ビザが免除され気軽に行けるようになった」が23.9％、「アクセスとコスパの良さ」が21.7％と、「行きやすさ」も、今の上海人気を支える重要な要素といえそうです。

自由記述で寄せられたコメントとしては、「上海ディズニーランドに行ってみたい」といったテーマパーク目的の声や、「漢服を着て写真映えを楽しみたい」といった中国文化の体験を求める意見も寄せられました。

グルメだけでなく、レジャー・文化体験・SNS映えといった複合的な魅力が、若年層を中心に支持されていることがうかがえます。

■今、注目の上海へ！NEWTのおすすめ上海ツアー3選 🇨🇳

「中華グルメ×ビザ免除」で注目の上海へ。アートを感じるモダンホテルから、レトロかわいい街並み派まで、旅のスタイルに合わせたツアーを激選しました。

１. アーティスティックな装飾を堪能！虹橋地区のモダンでリーズナブルなホテルに快適ステイ

4日間 \39,200～

※2025年8月5日時点のNEWTツアー価格 （1室2名利用・燃油込み）

アーティスティックな装飾が魅力のホテルで、コスパも快適さも両立。LCC利用ながら20kgまでの荷物無料で女子旅にもぴったりです！

→️ツアーをくわしく見る(https://newt.net/tour/chn/sha/140914?utm_medium=pr)

２. JAL利用！虹橋地区のモダンなホテルでアートを感じる上海ステイ

3日間 \69,800～

※2025年8月5日時点のNEWTツアー価格 （1室2名利用・燃油込み）

レトロモダンな外観が特徴の「静安エリア」で街歩きを満喫できます。中国3大航空会社利用で預け手荷物23kgまでOK！朝食つきなのも嬉しいポイントです。

→️ツアーをくわしく見る(https://newt.net/tour/chn/sha/126239?utm_medium=pr)

３. レトロモダンなデザインが目をひく！観光地へアクセスばつぐんな3つ星ホテルに滞在

3日間 \69,800～

※2025年8月5日時点のNEWTツアー価格 （1室2名利用・燃油込み）

レトロモダンな外観が特徴の「静安エリア」で街歩きを満喫できます。中国3大航空会社利用で預け手荷物23kgまでOK！朝食つきなのも嬉しいポイントです。

→️ツアーをくわしく見る(https://newt.net/tour/chn/sha/126239?utm_medium=pr)

