株式会社光響

株式会社光響はこのたび、量子コンピュータ用途向けレーザー関連製品の特集ページを当社Webサイト上に公開いたしました。量子コンピュータの実用化・研究開発において不可欠なレーザー関連製品の取り扱いメーカーをご覧いただける構成となっております。

量子コンピュータは、従来のコンピュータが扱うビットに代わり「量子ビット（qubit）」を用いて計算を行う新しい情報処理技術であり、超並列計算や量子シミュレーションなど、さまざまな分野での応用が期待されています。この量子ビットの生成・制御・読み出しには高い周波数安定性や波長選択性を持つレーザーが不可欠であり、量子コンピュータ研究におけるレーザー技術の重要性は年々高まっています。

当社では、量子コンピュータ用途に適した各種レーザー光源、アイソレータ、EOM/AOM、電源、光学部品、波長安定化モジュールなど、量子技術向けの要件に対応した製品を多数取り扱っております。取り扱いメーカーとしては、exail社、LAYERTEC社、Precilasers社、Stable Laser Systems社など、信頼と実績のあるメーカーを選定し、ご紹介しております。

量子コンピュータ向けレーザー製品の選定やカスタム対応のご相談も承っておりますので、ご要望ございましたら下記までお気軽にお問い合わせください。

■ URL

https://www.symphotony.com/manufacturers/application/quantum-computer/

■ お問い合わせ先

株式会社 光響 グローバルソーシング部

担当：菱田

お問い合わせフォーム：https://www.symphotony.com/other_contact/

Tel : 070-6925-5558 （平日9時～18時、土日祝日は除く）

メール：gs-inquiry@symphotony.com