阿佐東線 レールスター（軌道自転車）本線 運転体験　募集開始！

阿佐海岸鉄道株式では令和７年９月１３日（土）、１４日（日）、１５日（月・祝）の ３日間、「阿佐東線 レールスター（軌道自転車）本線運転体験」を実施します。


普段ＤＭＶが走行している本線の一部区間を営業運行終了後、参加者自身が レールスター（軌道自転車）を運転し、走行することができます。


走行区間は阿佐海岸鉄道本社車両基地と宍喰駅の間、片道約５００メートルを 往復します。


当日は「運転体験」のほか、「ＤＭＶの特別見学」や「バラス（線路上の砕石）の 計量体験」なども実施します。



場所


　阿佐海岸鉄道本社車両基地（海部郡海陽町宍喰浦字正梶22-1）



区間


　車両基地⇔宍喰駅（片道約５００メートル）の　往復走行



日時


　９月１３日（土）、１４日（日）、１５日（月・祝）の３日間　


　３日間とも　１７：４０から１８：００、１８：０５から１８：２５の２つの時間帯で実施（１日２組限定）



定員


・レールスターには最大４名まで乗車可能


・前方運転席２名、後方添乗席の合計４名が乗車可能



料金（全て税込）


　基本料金　２名まで一律１０，０００円


　追加料金　一般（中学生以上）１名　５，０００円


　　　　　子供（小学生）　　　１名　３，０００円


　お支払いは当日現金にて承ります。



応募方法


　メールまたは郵送にて必要事項を記入の上、下記宛て先までお願いします。


　○必要事項


　　１.氏名（全員分）


　　２.年齢（全員分）


　　３.希望日程番号（１.～６.のいずれか１つ）


　　４.連絡のつく電話番号（代表者のみ）


　　５.集合場所までの主な交通手段（自家用車、公共交通　など）


　⚠注　


　　乗車される方のうち１名以上は成年者とし、


　　未成年者が参加する場合は保護者の同伴が必要です。


　　※未成年者のみで乗車は出来ません。


　　※安全のため、未成年者１名に対し、成年者１名が同乗してください。


　○宛先


　　メール：dmv@asatetu.com（9月1日当日受信まで有効）


　　郵　送：〒775-0501　海部郡海陽町宍喰浦字正梶22-1　阿佐海岸鉄道株式会社（9月1日当日消印まで有効）



締め切り


　令和７年９月１日（月）まで。


　応募者多数の場合は抽選にて決定し、結果は９月４日（木）中にメールまたは郵送にてお伝えします。



注意事項


・ペダルに足が届かない方は運転できません。


・運転に際しては安全のためヘルメットと安全器具を着用していただきます。


・当日は動きやすく、汚れても大丈夫な服装で御参加ください。サンダルやヒールのある靴で運転はできません。


・安全にお楽しみいただくため係員の指示を厳守してください。参加者が許可の無い場所への立ち入りや、車体から身を乗り出すなど危険行為を行った場合、体験を即中止します。その場合料金は返金いたしません。


・宍喰橋りょう上（地上１０メートル程度）を走行します。高いところが苦手な方、持病等で不安のある方は参加をお控えください。


・酒気帯びの状態での乗車はできません。


・荒天が見込まれる場合は中止とします。　また、当日の天候により急遽中止する場合もあります。


・参加者の皆様にはイベント保険にご加入いただきます。（料金に含まれています）



お問い合わせ（平日 9:00～17:30）


　阿佐海岸鉄道株式会社　宍喰駅　TEL (0884)76-3700