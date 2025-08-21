【８月開催】『企業とつながる交流会』参加者募集！

写真拡大 (全3枚)

徳島県


若者の雇用が活発な徳島の企業が集結！


少人数制の交流会で、採用担当や若手社員との距離も近く、聞きたいことが遠慮なく聞けるチャンスです。



私服OK、参加無料ですのでお気軽に御参加ください！



■日時


　夏期第1回:2025年8月23日（土曜日）13時00分から15時30分まで


　夏期第2回:2025年8月29日（金曜日）17時30分から20時00分まで


　夏期第3回:2025年8月30日（土曜日）13時00分から15時30分まで



■場所


　夏期第1回:四国大学交流プラザ4階（第2セミナー室）


　夏期第2回:イオンモール徳島4階（イオンホール）


　夏期第3回:イオンモール徳島4階（イオンホール）



■参加対象


学生・概ね35歳以下の社会人



■参加企業


●夏期第1回：2025年8月23日（土曜日）


　アイフルホーム徳島 アール・エスホーム株式会社（会社HP：https://rs-home.co.jp/）


　株式会社アトム（会社HP：http://www.atom-kk.co.jp/）


　社会福祉法人勝寿会（会社HP：http://syoujukai.or.jp/）


●夏期第2回：2025年8月29日（金曜日）


　株式会社マーキュリー（会社HP：https://career.mercury-group.co.jp/）


　税理士法人マスエージェント（会社HP：https://masagent.co.jp/）


　株式会社松本コンサルタント（会社HP：https://m-survey.co.jp/）


●夏期第3回：2025年8月30日（土曜日）


　健祥会グループ（会社HP：https://www.kenshokai.group/）


　船場化成株式会社（会社HP：https://www.senbakasei.com/）


他にも徳島の若者の雇用に活発な企業が参加！
参加企業は決まり次第、HPにて公開いたします。



■参加特典


履歴書に使える写真撮影＆写真データプレゼント！


第一印象の決め手となる履歴書の写真、せっかくだったらプロのカメラマンに撮影してもらいませんか？


今後の採用活動にも即利用OK！写真データは後日メールにてお送りします。


※撮影は交流会の参加申込フォームからお申込ください。


※服装やヘアメイクなどは各自で行っていただきます。



■申込方法


下記申込フォーム又はチラシ二次元コードを読み込んでお申込み下さい。


申込フォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEfdjGd65A8brpnvgtQincI9Uv_VY0GuXH3j2WsVRAdlMpmA/viewform


※複数回参加OK！



■申込み・問合せ先


とくしまワーク体感事業ネクスト＋事務局 株式会社ツクレボ
〒770-0912 徳島市東新町1丁目11番地
TEL：088-678-4787
Email：contact@tkrevo.com
HP：https://tokushima-work.com/