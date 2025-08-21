【８月開催】『企業とつながる交流会』参加者募集！

徳島県

若者の雇用が活発な徳島の企業が集結！

少人数制の交流会で、採用担当や若手社員との距離も近く、聞きたいことが遠慮なく聞けるチャンスです。

私服OK、参加無料ですのでお気軽に御参加ください！

■日時

夏期第1回:2025年8月23日（土曜日）13時00分から15時30分まで

夏期第2回:2025年8月29日（金曜日）17時30分から20時00分まで

夏期第3回:2025年8月30日（土曜日）13時00分から15時30分まで

■場所

夏期第1回:四国大学交流プラザ4階（第2セミナー室）

夏期第2回:イオンモール徳島4階（イオンホール）

夏期第3回:イオンモール徳島4階（イオンホール）

■参加対象

学生・概ね35歳以下の社会人

■参加企業

●夏期第1回：2025年8月23日（土曜日）

アイフルホーム徳島 アール・エスホーム株式会社（会社HP：https://rs-home.co.jp/）

株式会社アトム（会社HP：http://www.atom-kk.co.jp/）

社会福祉法人勝寿会（会社HP：http://syoujukai.or.jp/）

●夏期第2回：2025年8月29日（金曜日）

株式会社マーキュリー（会社HP：https://career.mercury-group.co.jp/）

税理士法人マスエージェント（会社HP：https://masagent.co.jp/）

株式会社松本コンサルタント（会社HP：https://m-survey.co.jp/）

●夏期第3回：2025年8月30日（土曜日）

健祥会グループ（会社HP：https://www.kenshokai.group/）

船場化成株式会社（会社HP：https://www.senbakasei.com/）

他にも徳島の若者の雇用に活発な企業が参加！

参加企業は決まり次第、HPにて公開いたします。

■参加特典

履歴書に使える写真撮影＆写真データプレゼント！

第一印象の決め手となる履歴書の写真、せっかくだったらプロのカメラマンに撮影してもらいませんか？

今後の採用活動にも即利用OK！写真データは後日メールにてお送りします。

※撮影は交流会の参加申込フォームからお申込ください。

※服装やヘアメイクなどは各自で行っていただきます。

■申込方法

下記申込フォーム又はチラシ二次元コードを読み込んでお申込み下さい。

申込フォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEfdjGd65A8brpnvgtQincI9Uv_VY0GuXH3j2WsVRAdlMpmA/viewform

※複数回参加OK！

■申込み・問合せ先

とくしまワーク体感事業ネクスト＋事務局 株式会社ツクレボ

〒770-0912 徳島市東新町1丁目11番地

TEL：088-678-4787

Email：contact@tkrevo.com

HP：https://tokushima-work.com/