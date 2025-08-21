【BABY DIOR】”Diorling”のキャンペーン映像が公開

クリスチャン・ディオール合同会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zFF_A35OP0I ]

コーデリア・ドゥ・カステラーヌによるベビー ディオールの新作コレクション「Diorling(ディオリン)」を纏い、秋の学校生活をスタイリッシュにスタートする子供たち。アラームを止め、洋服を選び、身支度をし、朝食を済ませる慌ただしい朝から、クラスメートとの写真撮影といった新学期のあらゆるシーンに、ユニークさと着心地の良さを兼ね備えたクラシックなアイテムが自然に溶け込みます。ベビー ディオールの新作コレクションは公式オンラインブティック(https://x.gd/dcNse)および、ディオールのお取り扱いブティックでご覧いただけます。

ドレス \165,000~セーター \78,000~Tシャツ \52,000~カーディガン \105,000~

