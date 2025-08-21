アルバイト・パート募集時平均時給（2025年7月度）7月度平均時給、三大都市圏は1,327円。全国は1,216円。

エン・ジャパン株式会社

エン・ジャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智通勝）が運営する国内最大級の総合求人サイト『エンゲージ』（https://en-gage.net/）で、2025年7月度の「全国アルバイト・パート募集時平均時給調査」をまとめましたので、ご報告致します。

TOPICS

- 三大都市圏平均、関東エリアで前年同月を上回る。- イベント、夏商戦に向けて人材獲得競争が激化。求人数も増加し引き合いが高まる。- 最低賃金改定で時給は上昇するも、コスト高騰で採用人数増加は慎重になる見込み。

概況解説

7月度の三大都市圏平均アルバイト・パート時給は1,327円（前年同月比+16円、1.2％増／前月比-4円、0.3％減）。全国平均時給は1,216円（前年同月比-2円、0.2％減／前月比-22円、1.8％減）でした。

7月は花火大会や音楽フェスなどのイベント、夏商戦に向けた短期的な人材需要が高まり、警備や接客をはじめ多くのカテゴリーで求人が増加。特に採用競争が激しい関東エリアでは繁忙期に備えて時給を引き上げてでも人材を確保しようとする動きが顕著で、前年同月比+41円、前月比+13円と大幅に上昇しました。

今後、最低賃金の改定が募集時給をさらに押し上げることが予想されます。一方企業側は原材料費などのコスト高騰から利益が圧迫される状況が続いており、時給は引き上げつつも採用人数の増加には慎重な姿勢を取ると考えられます。

※解説：『エンゲージ』営業部長 野口 慶

7月度のエリア別平均アルバイト時給は、三大都市圏、関東エリアで前年同月を上回る。

職種別平均時給、【フード系】【警備、清掃、設備管理】など5職種で前年同月比プラス。

全国・前年同月比 時給上昇額TOP3（2025年7月度）

全国 募集時平均時給調査（2025年7月度）

