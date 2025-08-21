旅する刺繍展 ハンガリーへの想い～日本から紡いだ４０年の軌跡～

駐日ハンガリー大使館

この度、リスト・ハンガリー文化センター（東京・麻布十番）では、旅する刺繡展をコンセプトに「ハンガリーへの想い～日本から紡いだ40年の軌跡～」展覧会を9月10日（水）～11月28日（金）の会期で開催いたします。本展では、ハンガリー刺繍に40年以上携わる伊東京子さんをはじめ、長年にわたってハンガリーへの想いを針と糸に込めてきた、「繍の和」のメンバー14名による約50点の刺繍作品を展示します。ひと針、ひと針に込められた情熱と憧れ。色鮮やかなカロチャ刺繍や、ハンガリーの美しい風景をモチーフにした作品たちは、まるでハンガリーを旅しているような気持ちにさせてくれます。針と糸が紡いだ、40年にわたる想いと交流の軌跡。この機会にぜひご覧ください。

＜見どころ１.地方色が息づく、唯一無二のハンガリー刺繍＞

ハンガリー刺繍の魅力は、なんといっても地方ごとに異なる個性豊かな表現です。中でも代表的なのが、カロチャ地方の「カロチャ刺繍」と、マチョー地方の「マチョー刺繍」です。カロチャ刺繍は、色鮮やかな花模様と繊細なかがりステッチのコントラストが魅力。ダイナミックでありながら、どこか優美なリズムを感じさせます。一方、マチョー刺繍は、ユネスコの無形文化遺産にも登録され、厚みのある糸使いによる立体感のある花の重なりが印象的。その存在感と重厚さに、思わず目を奪われることでしょう。それぞれの土地が育んだ、刺繍の表情、色、形…針と糸が描き出す、地方ごとの美の違いをぜひお楽しみください。

＜見どころ２.針と糸が誘う、ハンガリーの美しき風景への旅＞

世界遺産にも登録され、ハンガリーで最も美しい村と称されるホッロークー。石畳が続く静かな街並み、どこか懐かしさを感じさせる家々の佇まい…さらに、観光客にも人気の首都ブダペスト、その中でもブダの丘から望む絶景や、ハンガリー各地ののどかな風景など、思わず深呼吸したくなるような情景が、刺繍の中に広がります。まるでハンガリーを旅しているかのようなひととき。針と糸で紡がれた風景の中に、その地を愛した作り手の眼差しと個性、記憶が息づいています。

＜見どころ３.暮らしに寄り添う刺繍のぬくもり＞

本展では、芸術作品としての刺繍だけでなく、クッションやバッグ、コスメボックスなど、日常を彩るアイテムに施された刺繍作品も展示されています。ハンガリー刺繍が持つ温かみや華やかさは、ファッションだけでなく、クッション、コスメボックスなどインテリアの中でも自然に溶け込み、暮らしにそっと彩りを添えてくれます。手仕事があるだけで、部屋の空気が優しくなる。そんな“暮らしに息づく刺繍の魅力”を、どうぞ会場でご体感ください。

＜伊東京子・プロフィール＞

欧風刺繍作家／「繍の和 Nui no wa」主宰、1941年生まれ、現在84歳

「おんどり手芸アカデミー（現JACA）」にて1983年、欧風刺繍指導資格を取得し、「おんどり手芸講師会会員として籍を置く。同アカデミーの刺繍コースにおいて、ハンガリーの伝統刺繍である「カロチャ刺繍」と「マチョー刺繍」に出会い、その美しさと文化に深く感銘を受ける。以来、「この素晴らしいハンガリー刺繍を多くの人に楽しく伝えていきたい」との思いを胸に、その普及と指導に情熱を注いできた。日本におけるハンガリー刺繡界において最も長く尽力し、良く知られる作家の一人である。書籍や雑誌の刺繍掲載への協力多数。その歩みはまもなく半世紀を迎える。

今回の展示会では、伊東さんが初めて作った「ブラウスの刺繍」も飾られる。

<繍の和・プロフィール>

前身である繍の会は、伊東京子氏が1991年に静岡県新富士で開校し、繍の和は、2011年に東京立川に開設。ハンガリーへ何度も訪問し、作品展示も多数。現在97歳になる方も在籍する。本展覧会では、14名のメンバーの作品をご紹介する。

＜会期中の注目イベント（予定）＞

▼旅する刺繍展特別イベントその１.

刺繍ワークショップ『刺繍ワークショップでハンガリー旅気分を味わいましょう！』

10月2日（木） 14：00～15：30 【カロチャ刺繍】

11月6日（木） 14：00～15：30 【マチョー刺繍】

※予告なく内容、日にちが変更になることがあります

▼旅する刺繍展特別イベントその２.

トーク一ベント『40年にわたるハンガリー交流と刺繍のヒミツ』

10月29日（水）17：00～18：00

※伊東京子氏とリスト・ハンガリー文化センター所長の対談形式によるトークイベントを予定しています

※体調によって、中止になる可能性がございます。

旅する刺繍展「ハンガリーへの想い 日本から紡いだ40年の軌跡」概要

期間：9月10日（水）～11月28日（金）

開館時間：11:00～17:00（※最終入館16:45）

※休館日：毎週土曜日/日曜日/日本とハンガリーの祝日（9/15（月）、23（火）、10/13（月）、23（木）、24（金）、11/3（月）、24（月））

会場：ハンガリー大使館文化部リスト・ハンガリー文化センター

住所：東京都港区麻布十番3-8-1 日比谷麻布十番ビル1階

※アクセス：東京メトロ南北線・都営大江戸線「麻布十番駅」徒歩3分

電話：03-6459-4931（代）