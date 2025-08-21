【横須賀市ふるさと納税】釣りのメッカの横須賀市を更なるステージへ。初心者・ファミリー層の不安を解消し釣りファン拡大や釣船DXを加速させる“アングラーズの釣船予約”がふるさと納税で！

横須賀市

神奈川県横須賀市（市長：上地 克明）は株式会社アングラーズ（神奈川県横須賀市小川町、代表者：若槻 嘉亮）の釣船予約クーポンを楽天ふるさと納税ポータルサイトなどにて出品いたします。

株式会社アングラーズとは

「釣りで人生を豊かに」をビジョンに掲げ、国内最大級の釣りアプリ「ANGLERS」を運営しています。このアプリに蓄積された約650万件の膨大な釣果データを活用し、「電話予約が面倒」「どの船を選べばいいか分からない」といった釣り人の課題を解決する、スマートフォンで完結する釣船予約サービス「アングラーズ釣船予約」も展開。「今釣れている船」をデータから探して簡単に予約できる手軽さが支持され、サービス開始から1年足らずで累計予約送信数は11,000件を突破、掲載船宿数も全国500店舗以上に拡大し、釣り人がより釣りに熱中できる環境を実現しています。

社 名：株式会社アングラーズ

所在地：（本社）東京都町田市森野1丁目36－11 WALD136 3F

（拠点）神奈川県横須賀市小川町19-5 富士ビル3階

代表者：若槻 嘉亮

返礼品について（寄附額は変更する場合があります）

東京からすぐの横須賀で、信頼できる釣船と一緒に、本格的な船釣り体験をはじめてみませんか？

アジ・タチウオ・マダイなど、四季折々のターゲットが豊富な海で、釣りの楽しさを存分に味わえます。

初心者の方はもちろん、ご家族とのお出かけや、ベテランの釣り人にもぴったり！

安心・便利なアングラーズの釣船予約サービスなら、あなたにぴったりの船宿がすぐに見つかります。

このクーポンは、ふるさと納税を通じて地域を応援しながら、自分の「好き」を叶える新しい体験のカタチ。

横須賀の海と地域にふれ、釣りを通じた“豊かな時間”を体感してみてください。

横須賀市内で利用できる釣船クーポン1,000円分：寄附額4,000円

https://item.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/akgy001/

横須賀市内で利用できる釣船クーポン3,000円分：寄附額12,000円

https://item.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/akgy002/

横須賀市内で利用できる釣船クーポン5,000円分：寄附額20,000円

https://item.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/akgy003/

横須賀市内で利用できる釣船クーポン10,000円分：寄附額40,000円https://item.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/akgy004/

横須賀市内で利用できる釣船クーポン30,000円分：寄附額120,000円

https://item.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/akgy005/

※楽天ふるさと納税のほか、ふるさとチョイス、ふるなび、JREMALL、ANAのふるさと納税などで出品中。

【横須賀市 担当者からのコメント】

横須賀は、実は船釣りデビューに最適な場所なのをご存知ですか？

港から釣り場までが驚くほど近いので、船酔いが心配な方でも安心。移動時間が短い分、釣りを満喫できる時間もたっぷりです。でも、いざ横須賀に行っても「どこで釣ればいいの？」と迷ってしまいますよね。そんな悩みを解決してくれるのが、釣り人の必須アプリ「ANGLERS（アングラーズ）」です。特に、今年5月にリリースされた新機能「ヒートマップ」は、釣れている場所が一目でわかるスグレモノ。初心者の「釣れないかも…」という不安を、釣れる期待感に変えてくれます！さらに、この「ANGLERS」を使って横須賀の釣り船を予約できる便利な体験プランが、なんと「ふるさと納税」の返礼品として登場しました！アプリでポイントを探し、スマホで簡単に予約して、横須賀の船釣りを満喫。この絶好の機会を、ぜひお見逃しなく！

【株式会社アングラーズ 担当者さんからのコメント】

相模湾と東京湾、どっちの海も楽しめる横須賀市は、釣船ごとに個性がいろいろ！家族みんなで楽しめるアジ・キス・泳がせ釣りから、ちょっとテクニカルなカワハギ・イカ釣り、さらには上級者向けのキハダマグロ・カツオ狙いまで、釣りのスタイルもバリエーション豊かです。レンタル釣具も充実しているので、初心者さんやお子さん連れでも安心。「初心者歓迎！」の釣船もたくさんあります。海を知り尽くした船長と一緒に、「釣り」というちょっと特別な体験で横須賀を思いっきり楽しもう！