月に願いを、うなぎにかぶりつけ。食欲の秋にぴったりな、月見×鰻の濃厚とろ～り贅沢丼「月見テラ丼」と「うなテラ丼」が期間限定で登場！
秋の風物詩”月見”を鰻で楽しむ！「月見×うなぎ」の贅沢コラボが今年も登場
この季節がくると食べたくなる――。
月見といえば大手チェーンのハンバーガーやスイーツが毎年話題になりますが、宇奈ととからは、とろ～り温泉卵をのせたうなぎどんぶりは、濃厚なタレと卵黄のハーモニーがたまらない、ご褒美感たっぷりの【月見テラ丼】が登場！月を見上げながら、ゆっくり味わいたくなる”今夜のご褒美”がここにあります。
そんな月見どんぶりと並んで登場するのが、宇奈ととファンにはおなじみの【うなテラ丼】。
香ばしいうなぎをたっぷり盛ったボリューム満点のこの一杯は、毎回多くのお客様にご好評いただいている人気メニュー。見た目のインパクトも大で、ＳＮＳ映えも間違いなし！
感謝価格・ごはん大盛無料で、満腹と満足をお届けします！
とろ～り卵で、さらに濃厚。 香ばしいうなぎとのハーモニー
“月見の季節”が来るたびに、SNSを賑わせるバーガーやスイーツ。その流れに、今年も宇奈ととは“うなぎ”で参戦します。
うなぎの旨みをたっぷり吸ったごはんに、とろ～り温泉卵をのせたこの一杯は、濃厚なタレとまろやかな卵黄のハーモニーが絶妙。お月見の季節にふさわしい、見た目も味わいも贅沢などんぶりです。思わず写真を撮りたくなるそのビジュアルは、SNS映えも抜群。秋のご褒美ごはんとして、ぜひ味わってみてください。
さらに、月見テラ丼に肝吸い・うまき・キムチ・ポテサラが付いた【月見丼三昧セット】も登場。もっと贅沢な、ご褒美ごはんにもぴったりな“全部のせ”セットです。
【人気定番】満足感の王道「うなテラ丼」も同時販売！
宇奈ととファンに愛され続ける定番メニュー【うなテラ丼】も、この秋も“感謝価格”で登場。
香ばしく焼き上げたうなぎをこれでもかと盛りつけたボリューム満点の一杯は、シンプルながら確かな満足を届ける“うなぎの本気丼”。ごはんは大盛無料。どんぶり一杯に詰め込んだ“ありがとう”の気持ちを、しっかり味わっていただけます。
メニュー概要
【価格】
＜うなテラ丼＞
店内飲食・テイクアウト：1,300円（税込）
デリバリー：1,800円（税込）
＜月見テラ丼＞※正式商品名は月見テラドォォォォォン
店内飲食・テイクアウト：1,400円（税込）
デリバリー：1,950円（税込）
※店内飲食・テイクアウトは、2商品ともにご飯大盛り無料です。
※デリバリーの場合は、赤だしと柴漬けが付いたセットでのご提供となります。
＜月見丼三昧セット＞
店内飲食 2,300円（税込）
【販売期間】
2025年8月22日（金）～ 9月28日（日）
※テイクアウト・デリバリーに関しては、まずはうなテラ丼より販売開始。月見テラ丼に関しては、気温を鑑みて順次開始予定。
【販売店舗】
◆月見テラ丼＆うなテラ丼を販売
＜東京＞新橋店、神田店、八丁堀店、錦糸町店、イオン品川シーサイド店、中野店、北千住店、立川店、調布店
＜神奈川＞川崎店
＜石川＞近江町市場店
＜富山＞ファボーレ富山店
＜京都＞伏見稲荷店、MOMOテラス店
＜大阪＞本町店、京橋店、九条店、あびこ店、香里園店、十三店、南森町店、梅田店
＜兵庫＞神戸元町店、姫路店
＜福岡＞大名店
＜テイクアウト・デリバリー専門店＞清田店、札幌北口店、曳舟店、相模原店
◆うなテラ丼のみ販売
＜テイクアウト・デリバリー専門店＞取手店、四条河原町店
◆月見丼三昧セットのみ販売
＜東京＞浅草店、上野店、新宿センタービル店
※各店の営業時間は、下記URLをご参照ください。
U R L https://www.unatoto.com/shop/
