月に願いを、うなぎにかぶりつけ。食欲の秋にぴったりな、月見×鰻の濃厚とろ～り贅沢丼「月見テラ丼」と「うなテラ丼」が期間限定で登場！

秋の風物詩”月見”を鰻で楽しむ！「月見×うなぎ」の贅沢コラボが今年も登場

Ｇ-ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社

この季節がくると食べたくなる――。

月見といえば大手チェーンのハンバーガーやスイーツが毎年話題になりますが、宇奈ととからは、とろ～り温泉卵をのせたうなぎどんぶりは、濃厚なタレと卵黄のハーモニーがたまらない、ご褒美感たっぷりの【月見テラ丼】が登場！月を見上げながら、ゆっくり味わいたくなる”今夜のご褒美”がここにあります。

そんな月見どんぶりと並んで登場するのが、宇奈ととファンにはおなじみの【うなテラ丼】。

香ばしいうなぎをたっぷり盛ったボリューム満点のこの一杯は、毎回多くのお客様にご好評いただいている人気メニュー。見た目のインパクトも大で、ＳＮＳ映えも間違いなし！

感謝価格・ごはん大盛無料で、満腹と満足をお届けします！

とろ～り卵で、さらに濃厚。 香ばしいうなぎとのハーモニー

“月見の季節”が来るたびに、SNSを賑わせるバーガーやスイーツ。その流れに、今年も宇奈ととは“うなぎ”で参戦します。

うなぎの旨みをたっぷり吸ったごはんに、とろ～り温泉卵をのせたこの一杯は、濃厚なタレとまろやかな卵黄のハーモニーが絶妙。お月見の季節にふさわしい、見た目も味わいも贅沢などんぶりです。思わず写真を撮りたくなるそのビジュアルは、SNS映えも抜群。秋のご褒美ごはんとして、ぜひ味わってみてください。

さらに、月見テラ丼に肝吸い・うまき・キムチ・ポテサラが付いた【月見丼三昧セット】も登場。もっと贅沢な、ご褒美ごはんにもぴったりな“全部のせ”セットです。

【人気定番】満足感の王道「うなテラ丼」も同時販売！

宇奈ととファンに愛され続ける定番メニュー【うなテラ丼】も、この秋も“感謝価格”で登場。

香ばしく焼き上げたうなぎをこれでもかと盛りつけたボリューム満点の一杯は、シンプルながら確かな満足を届ける“うなぎの本気丼”。ごはんは大盛無料。どんぶり一杯に詰め込んだ“ありがとう”の気持ちを、しっかり味わっていただけます。

メニュー概要

【価格】

＜うなテラ丼＞

店内飲食・テイクアウト：1,300円（税込）

デリバリー：1,800円（税込）

＜月見テラ丼＞※正式商品名は月見テラドォォォォォン

店内飲食・テイクアウト：1,400円（税込）

デリバリー：1,950円（税込）

※店内飲食・テイクアウトは、2商品ともにご飯大盛り無料です。

※デリバリーの場合は、赤だしと柴漬けが付いたセットでのご提供となります。

＜月見丼三昧セット＞

店内飲食 2,300円（税込）

【販売期間】

2025年8月22日（金）～ 9月28日（日）

※テイクアウト・デリバリーに関しては、まずはうなテラ丼より販売開始。月見テラ丼に関しては、気温を鑑みて順次開始予定。

【販売店舗】

◆月見テラ丼＆うなテラ丼を販売

＜東京＞新橋店、神田店、八丁堀店、錦糸町店、イオン品川シーサイド店、中野店、北千住店、立川店、調布店

＜神奈川＞川崎店

＜石川＞近江町市場店

＜富山＞ファボーレ富山店

＜京都＞伏見稲荷店、MOMOテラス店

＜大阪＞本町店、京橋店、九条店、あびこ店、香里園店、十三店、南森町店、梅田店

＜兵庫＞神戸元町店、姫路店

＜福岡＞大名店

＜テイクアウト・デリバリー専門店＞清田店、札幌北口店、曳舟店、相模原店

◆うなテラ丼のみ販売

＜テイクアウト・デリバリー専門店＞取手店、四条河原町店

◆月見丼三昧セットのみ販売

＜東京＞浅草店、上野店、新宿センタービル店

※各店の営業時間は、下記URLをご参照ください。

U R L https://www.unatoto.com/shop/

■Ｇ-ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社

本社 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル33階

代表者 代表取締役社長 片平 雅之

設立 2003年5月20日

資本金 55,305,000円 （資本準備金341,532,620円）

市場 東京証券取引所グロース市場（証券コード 3474）

コーポレートサイトＵＲＬ https://g-fac.jp/

メディアサイトＵＲＬ https://gf-support.com/media



■本件に関するお問い合わせ

Ｇ-ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社

担当部署 管理本部

ＴＥＬ：03-5325-6868

mail：info@g-fac.jp